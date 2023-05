États-Unis: il tombe à l’eau lors de sa première croisière

Vivant sa toute première expérience sur un bateau de croisière, un homme de 35 ans est tombé par-dessus bord lundi au large de la Floride. Les autorités côtières tentaient toujours de le localiser mardi.

L’incident est survenu à 186 miles (ou 300 km) de Jacksonville, en Floride. Selon les informations de Fox News, la garde côtière avait ratissé par moins de 4,044 miles carrés (environ 6,5 km carrés) en 19 heures de recherches. Celles-ci devraient d’ailleurs continuer dans les airs pendant la nuit.

Une vidéo de sécurité montrerait l’homme se pendant au-dessus d’un balcon avant de tomber à l’eau aux alentours de 4 h 10, a indiqué à Fox News un porte-parole de Carnival Cruise Lines.

«La Garde côtière américaine a libéré le navire de tout effort de recherche et de sauvetage et conseillé au capitaine du navire de continuer son chemin vers Norfolk où il est arrivé comme prévu mardi», a ajouté le porte-parole.

Selon une page GoFundMe, il s’agissait de la première croisière de Ronnie Lee Peale Jr.

«Nous sommes allés en croisière pour fêter mon anniversaire et malheureusement, il est tombé par-dessus bord et n'a toujours pas été récupéré [...] C'était la première croisière de Ronnie et heureusement, il s'est bien amusé et s'est fait plein d'amis. C'est notre papillon social qui était toujours en mouvement et aimait se faire des amis avec tout le monde», a indiqué sa compagne, Jenny Blosser sur la page du site de sociofinancement.