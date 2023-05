Expo «Le Montréal du futur»: rêver au Montréal de demain

Les amateurs d’architecture, de (re)développement urbain et d’infrastructures ne voudront pas manquer l’exposition biennale Le Montréal du futur, qui sera de retour pour une huitième édition, du 14 au 20 juin, au centre-ville.

Avec le REM qui est en construction et alors que cinq nouvelles tours de 200 mètres – Victoria sur le Parc, le nouveau siège social de la Banque Nationale, le 1 Square Phillips, les tours jumelles Maestria et Le 900 Saint-Jacques – flirtent avec les nuages, on peut dire que l’effervescence immobilière se poursuit dans la métropole, où les besoins en habitation demeurent élevés, bien que la hausse des taux d’intérêt et l’inflation viennent jouer les trouble-fête.

Organisée par Gestion Villes du Futur, ce rendez-vous gratuit se tiendra au 1000 De La Gauchetière, le lieu principal de l’expo, ainsi qu’à la place Victoria et à la tour CIBC. C’est la première fois que l’événement a lieu depuis 2019, l'édition 2021 ayant été annulée en raison de la pandémie de COVID-19.

Plusieurs maquettes, dessins, photos, vidéos et animations feront rêver les visiteurs, et mettront en perspective le Montréal de demain. Même des projets qui ne sont pas encore approuvés par les autorités compétentes pourront être mis en vitrine lors de cette expo organisée par Robert J. Vézina.

En plus des projets déjà mentionnés, les chantiers se multiplient au centre-ville de Montréal ainsi que dans d’autres arrondissements et dans les villes liées de l'île. L’activité demeure élevée dans Griffintown et autour de l’ancienne tour de Radio-Canada, soit le Quartier des Lumières, sans oublier Royalmount à Mont-Royal, l’Esplanade Cartier près du pont Jacques-Cartier ainsi que le redéveloppement prévu sur le site de l’ancien siège social de Molson sur le bord du fleuve, dans le secteur Bridge-Bonaventure ainsi que dans l’Assomption-Nord, tout ça pour dire que Montréal n’a pas fini de compter des grues qui s’élèvent dans le ciel.

«C’est avec beaucoup de fierté que nous accueillons la 8e édition de l’exposition Le Montréal du futur. Nous sommes particulièrement enthousiastes face à la qualité des projets qui y sont présentés cette année. Montréal brille par la qualité exceptionnelle de ses artisans et bâtisseurs qui permettent de façonner notre ville et de contribuer à un avenir prometteur pour notre métropole», ont souligné dans une déclaration commune les coprésidents d’honneur de l’événement, Patrice Bourbonnais, qui est président et chef de l’exploitation du Groupe Petra, et Vincent Chiara, qui est président fondateur du Groupe Mach.

«Sans aucun doute, Montréal est en pleine renaissance et nous le voyons clairement avec le nombre de partenaires de l’événement qui [a] doublé comparativement aux éditions précédentes. Le comité organisateur est fier d’avoir réussi à rassembler un bon nombre de tous ces projets et nous espérons que vous apprécierez votre visite», a indiqué le président fondateur de Montréal du futur, Robert J. Vézina.

L’exposition sera accessible le 14 juin (8 h 30 à 18 h 30), les 15 et 16 juin (8 h 30 à 20 h), les 17 et 18 juin (10 h à 18 h 30), le 19 juin (8 h 30 à 18 h 30) et le 20 juin (8 h 30 à 17 h 30). Plus d’information est disponible en ligne.