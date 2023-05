Feux de forêt: un pont aérien pour évacuer plus de 1000 personnes

Un pont aérien a été mis en place pour évacuer les quelque 1000 habitants de la communauté de Fort Chipewyan, en Alberta, menacée par un incendie de forêt qui se rapprochait rapidement mercredi.

• À lire aussi: L’interdiction de feux à ciel ouvert étendue au Grand Montréal

• À lire aussi: Feux de forêt: la province de Québec se retrouve en grande partie dans une situation de risque très élevé à extrême cette semaine

Des appareils des Forces armées canadiennes ont été envoyés dans la communauté autochtone pour évacuer ses habitants. Située à 300 km au nord de Fort McMurray, Fort Chipewyan ne peut être atteinte qu’en bateau ou en avion pendant l’été.

«Nous avons pas mal fini de faire sortir tous ceux qui voulaient partir», a expliqué mercredi le président des métis de Fort Chipewyan, Kendrick Cardinal, dans une vidéo publiée depuis l’aéroport de la communauté.

Derrière lui, un immense panache de fumée s’élevait au loin.

Selon le «Fort McMurray Today», l’évacuation a été conduite de façon ordonnée mardi et mercredi, avec une priorité accordée aux membres les plus vulnérables de la communauté.

Les habitants ont été évacués vers Fort McMurray, où des citoyens et organismes multipliaient les initiatives pour tenter de les aider à se loger ou à pourvoir à leurs besoins de base. Une page Facebook consacrée entièrement à l’accueil des réfugiés de Fort Chipewyan, «Fort McMurray Support for Fort Chip Evacuation», rassemblait mercredi plus de 2000 membres et foisonnaient d’annonces et de demandes d’aide.

Selon les dernières données en date, plus de 60 feux de forêt brûlaient toujours dans la province qui affronte la pire saison printanière de son histoire avec environ 1,1 million d’hectares qui ont été ravagés par les flammes à ce jour.

On dénombrait quelque 3500 personnes évacuées mardi en Alberta.