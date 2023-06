Il faut savoir se méfier de nos mauvais penchants

Je suis née dans une famille où on n’avait d’autre choix que de s’entendre, car selon le principe de notre mère, qui avait souffert d’avoir passé son enfance dans une famille où la chicane était constante, « dans sa maison à elle, l’entente devait régner envers et contre tout ». Même rendue à 88 ans aujourd’hui, je suis encore coincée dans cette dynamique, et je ne comprends pas pourquoi ça se finit souvent mal entre ma sœur mes frères et moi, alors qu’on nous a appris le contraire.

Mes deux frères sont des jumeaux de 80 ans et ma sœur en a 85. Aucun d’entre nous n’a de conjoint puisqu’ils sont tous morts. Nous sommes redevenus un clan. Mais même si on se fréquente depuis toujours, j’avoue qu’on se connaît bien peu.

Élevés par des parents un peu coincés, il fallait se tenir les fesses serrées et marcher droit. En ce qui me concerne et en ma qualité d’aînée, je me suis toujours imposé le devoir de bien faire les choses pour ne décevoir personne, surtout pas mes parents. Et à part mon divorce après un seul enfant et quinze ans de mariage, ma vie fut menée dans l’ordre le plus total.

Le problème que je veux vous exposer s’est produit avec mes frères et ma sœur lors du dîner de Pâques d’avril dernier qui a marqué notre dernière rencontre en lettres de sang, comme aurait dit ma défunte mère, car j’ai pété ma coche.

C’est arrivé quand ma sœur m’a dit que mon jambon était trop salé et que mes frères, beaucoup plus riches que moi en passant, se sont plaints de la qualité des vins. Ça a viré en guerre ouverte, et on s’est quittés en très mauvais termes. Depuis, plus personne n’a communiqué avec moi, même pas pour me remercier. Il me semble que ce serait à eux de faire les premiers pas pour qu’on se raccorde ?

Anonyme qui se questionne

L’obligation de vous entendre coûte que coûte imposée par votre mère jadis vous obsède encore. Mais bien s’entendre n’exclut pas de dire le fond de sa pensée à l’occasion. Tout est dans la façon de dire les choses. Et dans le cas que vous décrivez, il semble que tout le monde a eu envie de « sortir le méchant » comme on dit. Vous êtes donc tous les quatre responsables de la rupture finale. Qui aura le courage de faire les premiers pas ? À moins que cette bagarre ne soit la pointe d’un problème plus profond entre vous.