Incident au-dessus de la mer de Chine méridionale: une «provocation» américaine, selon Pékin

Le gouvernement chinois a dénoncé mercredi une «provocation» américaine, après l'incident survenu entre un avion de chasse chinois et un avion militaire de reconnaissance américain qui opérait au-dessus de la mer de Chine méridionale.

«Ces manœuvres provocatrices et dangereuses sont la source des problèmes de sécurité maritime», a assuré Mao Ning, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, estimant que «les États-Unis devraient immédiatement cesser ces dangereuses provocations».

L'armée américaine a déclaré mardi qu'un pilote d'avion de combat chinois avait effectué «une manœuvre agressive injustifiée» près d'un avion militaire de reconnaissance américain qui opérait au-dessus de la mer de Chine méridionale.

L'incident intervient à un moment de tensions déjà élevées entre Pékin et Washington sur des questions comme Taïwan ou le survol d'un ballon chinois au-dessus du territoire américain en début d'année.

«L'envoi fréquent et sur une longue période par les États-Unis de navires et d'avions afin d'effectuer une surveillance rapprochée de la Chine porte gravement atteinte à la souveraineté et à la sécurité nationale chinoises», a rétorqué mercredi la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

«La Chine continuera de prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder fermement sa souveraineté et sa sécurité», a-t-elle ajouté.

Turbulences

Selon le Commandement pour l'Indo-Pacifique (IndoPacom) de l'armée américaine, l'avion chinois a volé vendredi «directement devant et à moins de 120 mètres du nez du RC-135, forçant l'avion américain à traverser les turbulences dans son sillage».

Le RC-135, un avion militaire de reconnaissance, «menait des opérations de routine sans risque au-dessus de la mer de Chine méridionale et au sein de l'espace aérien international, conformément au droit international», a estimé IndoPacom.

Des images vidéo rendues publiques montrent un avion de combat passer devant un avion américain, que l'on aperçoit secoué par les turbulences consécutives à ce passage.

Un haut responsable militaire américain s'exprimant sous couvert de l'anonymat a affirmé qu'il existait «une augmentation alarmante du nombre d'interceptions et de confrontations aériennes risquées en mer» par des avions et des navires chinois.

De tels actes «peuvent créer un incident ou une erreur de calcul dangereuse», a-t-il ajouté.

«Nous ne considérons pas que (ces interceptions) sont effectuées par des pilotes opérant indépendamment», a précisé le haut responsable, indiquant également: «Nous estimons que cela entre dans le cadre d'un schéma répété plus large».

Un incident similaire impliquant un avion de combat chinois et un RC-135 américain s'était déjà déroulé en décembre, forçant l'avion américain à «effectuer des manœuvres d'évitement pour prévenir une collision», avait indiqué IndoPacom à l'époque.