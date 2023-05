Janette Bertrand: «Je veux vivre jusqu’à au moins 100 ans»

À 98 ans, Janette Bertrand a toujours la tête pleine d’idées. «Je veux vivre jusqu’à au moins 100 ans», lance l’écrivaine qui confie avoir deux livres en chantier en plus d’une série télé.

«Je veux vivre le plus longtemps possible, mais bien», a raconté l’auteure dans l’épisode du balado Ouvre ton jeu de Marie-Claude Barrette déposé en ligne lundi.

courtoisie

«J’ai 98 ans, mais ma tête a 40 ans, ajoute-t-elle. Il faut vieillir, sinon on est mort. J’ai encore plein de projets. »

Pas peur de la mort

Si elle souhaite célébrer son centenaire «en mangeant des huîtres toute la veillée», Janette Bertrand se déclare cependant prête à partir.

«Je n’ai pas peur de la mort, dit-elle. Si je tombe ou si je suis malade, je me dis: peut-être que je ne m’en sortirai pas et que je vais en mourir...»

À la suite d’une discussion avec Yvon Deschamps, elle a choisi de faire comme son ami en donnant son héritage de son vivant, a-t-elle expliqué.

«Je peux ainsi être témoin du bonheur que cet argent procure à mes enfants et mes petits-enfants [l’achat d’une maison ou d’un premier appartement par exemple], ce que je ne pourrais pas voir si je n’étais plus là.»

Elle a toutefois confié avoir trouvé particulièrement difficile la disparition de son gendre, François Guy, décédé accidentellement le 12 mai dernier à l’âge de 76 ans. Il était le conjoint de sa fille, la comédienne Isabelle Lajeunesse.

«Je ressens un tel vide intérieur, c’était un genre d’abord, puis il est devenu un ami», a-t-elle révélé.

Des projets

Janette Bertrand, qui publiera sous peu Vieillir, ça s’apprend jeune, lance un appel aux personnes âgées: «Je cherche des modèles de vieillesse. Faites-moi parvenir des lettres dévoilant vos secrets pour être des aînés heureux». Ces confidences pourraient faire l’objet d’un second livre, en plus d’alimenter sa série télévisée à venir.

En pigeant une carte de question au balado Ouvre ton jeu, Janette Bertrand a assuré que si on lui offrait trois vœux par un génie, elle souhaiterait: mourir avant ses enfants et son amoureux Donald (de 20 ans son cadet), «avoir encore des émissions et des projets pour montrer que je ne suis pas sénile» et atteindre plus de 100 ans.

Une heureuse vivante

«Moi, je fais tout dans la vie pour être aimée, a également livré Mme Bertrand à Marie-Claude Barrette. On manque tous d’amour. Lorsque le public se lève après mes conférences pour venir me dire qu’il m’aime, cela me fait tellement de bien.»

Quant à son émerveillement pour la vie, Janette Bertrand affirme le devoir à son père, qui trouvait le positif en toutes choses. «Je vois le beau côté des gens et des choses. Je suis une heureuse vivante.»