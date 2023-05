Jean-François Gosselin en voie de présider le futur comité sur la mobilité

Tout porte à croire que l’ancien candidat à la mairie de Québec, Jean-François Gosselin, présidera le futur comité sur la mobilité dont la composition sera annoncée d’ici mardi prochain.

« J’ai demandé la présidence du comité. On va attendre les nouvelles officielles, mais ça s’annonce très très très bien. Tout le monde va être content et on va avoir un comité très productif et fort », a laissé tomber, mercredi, celui qui est conseiller municipal indépendant et membre associé au comité exécutif en charge des Loisirs et sports.

Annoncé au début mai par le maire de Québec Bruno Marchand, ce comité doit réfléchir à l’amélioration de la desserte de la Couronne Nord de Québec.

Porte ouverte

L’idée du comité vient des conseillers indépendants, Jean-François Gosselin et Bianca Dussault. Jusqu’à maintenant, on savait que ces deux élus - ainsi que Maude Mercier Larouche, présidente du Réseau de transport de la Capitale - allaient siéger sur le comité. Sa composition précise doit toutefois être dévoilée d’ici le conseil municipal du mardi 6 juin.

« La porte est ouverte pour les autres partis. À date, personne ne m’a parlé de son intention de joindre les rangs. Peut-être qu’ils vont se manifester d’ici la semaine prochaine », a ajouté M. Gosselin.

Appelé à réagir, Thomas Gaudreault, attaché de presse du maire, a soutenu que « la composition, tout comme le rôle de chacun des membres [du comité sur la mobilité], sera confirmée dans la prochaine semaine avant le conseil comme promis. Les discussions se poursuivent avec les différents partis ».

Jean-François Gosselin a par ailleurs affirmé « qu’il n’y a pas d’autres discussions » au sujet d’un éventuel ralliement de deux conseillers municipaux indépendants à l’équipe du maire Marchand.

À ses yeux, il ne faut pas lier le dossier du comité sur la mobilité à celui du rapprochement avec Québec forte et fière (QFF).