Johnston se prend encore pour le vice-roi et nous regarde de haut

Il faut un talent particulier pour dilapider sa propre réputation en une semaine quand on était le Canadien le plus respecté au pays.

C’est pourtant ce qu’a réussi à faire l’ancien gouverneur général David Johnston.

Son crime n’est pas tant d’avoir renoncé à une enquête publique sur l’ingérence chinoise. C’est plutôt la condescendance avec laquelle il s’est exécuté.

En digne ancien gouverneur général, il s’est comporté comme un roi qui regarde sa plèbe de haut.

Sa lettre ouverte dans le Globe and Mail en fait foi. On aurait cru qu’il en aurait profité pour répondre à ses détracteurs, défendre son indépendance, dissiper les doutes sur ses propres liens avec la Chine. Mais non.

Il est là, le problème, avec ces élites. Trônant au sommet de la pyramide sociale, les David Johnston de ce monde n’ont de comptes à rendre à personne, surtout pas à monsieur, madame Tout-le-Monde.

Quelle parole ?

Il faut un aveuglement particulier pour ne pas comprendre que son passé le discréditait.

Je ne parle pas ici de ses liens avec la famille Trudeau, mais plutôt de sa longue affinité avec la Chine, son régime, ses réseaux d’influence.

Mais nous devrions le croire sur parole parce qu’il « a dédié sa vie au service public ». Et comment oser s’indigner qu’il ait demandé à son ami, Frank Iacobucci, de le dédouaner de tout conflit d’intérêts ? Un ex-juge de la Cour suprême non plus n’a pas de comptes à rendre.

Dans le monde des élites, seuls ceux issus des mêmes cercles ont du jugement.

Le vrai monde n’est pas assez sophistiqué pour comprendre les nuances des grands enjeux, surtout pas ceux aussi compliqués que des rapports des services secrets, le silence complice du politique et l’insidieux pouvoir des cercles d’influence qu’a tissés la Chine au Canada depuis des décennies.

Quelle indépendance ?

Les élites comme David Johnston ont aussi du culot tout le tour de la tête.

Car ça en prend pour prétendre qu’un journaliste d’enquête aussi respecté que Robert Fife du Globe and Mail a « mal compris » les documents secrets qu’il a consultés sans pour autant indiquer une erreur dans la longue série d’articles qu’il a publiés sur le sujet.

Dans la même veine, il faut avoir une haute opinion de soi-même pour abandonner son devoir de réserve et se permettre de faire la leçon aux chefs des partis d’opposition.

Dans le confort de ses certitudes, ce que David Johnston n’a pas compris, c’est que ce sont les secrets, les demi-vérités, les phrases creuses, les obfuscations qui minent la confiance des Canadiens envers leurs institutions. Ce ne sont pas les questions, les enquêtes et les fuites dans les médias.

En jouant le jeu du premier ministre Trudeau, en cédant aux réflexes défensifs des agences de renseignement et de la fonction publique, l’ex-gouverneur général aura ainsi davantage protégé les élites dont il fait partie que servi les intérêts de l’ensemble des Canadiens.

On peut au moins remercier David Johnston pour une chose. Par son arrogance et sa condescendance, il a levé le voile sur les pires travers des élites bien-pensantes.