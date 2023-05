Kate Winslet harcelée par les médias après la sortie du Titanic

Kate Winslet est revenue sur sa célébrité dans les années 1990 et 2000.

Dans une interview accordée à Vogue, la comédienne britannique de 47 ans se souvient de la façon dont elle a été traitée par les médias dans les années 1990. Elle n’avait que 22 ans quand Titanic est sorti et que le harcèlement a commencé.

« Je ne vais pas mentir, j'ai appris à prendre soin de moi à la dure, a confié l’actrice au magazine. Ce dont je me souviens de façon vivace, c'est quand j'ai fait «Titanic» et que j'ai été jetée en pâture au public. J'ai été choquée et horrifiée par la façon dont j'ai été vilipendée par les médias mainstream. »

La lauréate des Oscars a fait remarquer que les médias se moquaient de son corps, ce qui l'a obligée à se cacher des paparazzi de peur d'être humiliée. Si les attaques sur le physique étaient fréquentes dans les années 1990 et 2000, Kate Winslet affirme toutefois que cela « n'arrive plus aujourd'hui » dans la presse. En revanche, le body shaming n'a pas disparu pour autant.

« Bien sûr, ce truc se passe sur les réseaux sociaux, chez les gens et lorsque le public partage ses opinions - certains ont juste des trucs m*rdiques à dire. Mais je pense que les médias grand public ont cessé de se comporter de manière irresponsable et préjudiciable », a estimé la comédienne.

Le 26 mai, Kate Winslet a été la présidente du prix Lights on Women, de L’Oréal Paris, au festival de Cannes - un programme de récompenses annuel qui célèbre les réalisatrices de courts métrages.