La hausse de salaire des élus, ça ne passe pas!

Selon un sondage Léger commandé par Québec solidaire, 74 % des Québécois ne digèrent tout simplement pas la hausse de salaire prévue pour les élus de l’Assemblée nationale. Aucune zone d’ombre ici.

Dans notre monde de plus en plus polarisé, il est en effet rare de voir une opinion aussi fortement majoritaire sur quelque sujet que ce soit.

Pas étonnant que QS et le Parti Québécois y voient un bel os à gruger. Il faut dire à leur décharge que le gouvernement Legault ne s’est pas aidé non plus.

Primo, sa précipitation à faire passer des décisions impopulaires dès le début de son deuxième mandat — question de laisser le temps aux électeurs d’oublier d’ici les élections de 2026 —, commence à trop paraître.

Deuxio, le moment est mal choisi. Faire passer le salaire de base des députés à 131 766 $ — une augmentation de 30 % —, durant des négos moins généreuses avec la fonction publique, n’est pas l’idée du siècle non plus.

Le faire en pleine crise du logement et sur fond d’une inflation étouffante pour de nombreux Québécois l’est encore moins. Tertio, les raisons données par le gouvernement sont peu convaincantes.

Il est d’ailleurs étrange d’entendre le premier ministre François Legault dire qu’il faut permettre aux élus « pères et mères de famille » de faire plus d’argent « pour leurs enfants ».

À ce compte-là, aussi bien refuser d’augmenter le salaire des élus qui n’ont pas d’enfants. On voit bien que l’argument ne tient pas la route.

Job de fou

Il n’en reste pas moins que les élus ont un job et des horaires de fou. Non, ce ne sont pas des « plantes vertes ». Sur le fond des choses, cette augmentation est possiblement justifiée.

Le problème du gouvernement est que tout plein de monde a aussi des jobs et des horaires de fou. Contrairement aux autres citoyens, les élus ont cependant le pouvoir de se voter leurs propres augmentations de salaire.

Dans le département de l’éthique publique, ce n’est pas un détail. Une autre question, fort pertinente, reste aussi sans réponse. À la mi-mai, notre collègue Michel David l’a pourtant posée clairement à Bernard Drainville, ministre de l’Éducation.

Une question qui mérite réponse

En entrevue éditoriale avec Le Devoir, il lui a demandé ceci :

« Qu’est-ce que vous dites aux enseignants qui vous disent : comment se fait-il que les enseignants ne peuvent pas être payés aussi cher que leurs équivalents ontariens, par exemple, alors que les députés, eux, se payent une augmentation de salaire qui va faire en sorte qu’ils vont être plus payés que n’importe quel député de n’importe quelle assemblée législative au Canada ? »

Dit autrement, pourquoi les élus québécois seraient les mieux payés de toutes les provinces pendant que nos enseignants ne le sont pas ? Une sacrée bonne question.

Le ministre Drainville, fort habilement, a toutefois choisi de faire diversion.

Au lieu de répondre, il a laissé entendre que le journaliste comparait le travail d’enseignant à celui d’un député. Ce qu’il n’avait surtout pas fait.

Parce qu’elle porte sur le choix de valeurs que fait un gouvernement à même les fonds publics, cette question mérite pourtant réponse.

Et ce, bien au-delà des chicanes partisanes, par ailleurs fort inélégantes, auxquelles on assiste en ce moment sur ce même dossier.