La loi 101 est une loi bourgeoise!

Dans sa chronique de samedi, Joseph Facal dénonçait l’hypocrisie de Québec solidaire qui se dit souverainiste, mais qui s’agenouille devant le NPD, le parti le plus centralisateur du pays.

Si c’est ça, être souverainiste, alors nommons tout de suite Jagmeet Singh patriote de l’année !

PROLÉTAIRES, UNISSEZ-VOUS !

Pour comprendre les positions surréalistes de Québec solidaire sur la question du Québec, il faut se transporter dans les années 1970, quand une bonne partie de la jeunesse brandissait le marteau et la faucille et vouait un culte à Mao, le plus grand tueur en série de l’Histoire de l’humanité.

Saviez-vous que la gauche radicale québécoise combattait alors la loi 101 bec et ongles, sous prétexte que c’était une loi « capitaliste » et « bourgeoise » ?

C’est Pierre Dubuc qui nous l’a rappelé cette semaine dans L’Aut’ Journal.

Dans un texte passionnant portant sur l’ingérence chinoise auprès de la gauche québécoise, Dubuc a publié une vieille page couverture d’En Lutte !, le journal des marxistes-léninistes.

On y voit un dessin représentant trois jeunes brandissant une bannière clamant : « Travailleurs du Canada, combattons pour l’égalité absolue des langues et des nations ! »

En téléchargeant et en agrandissant cette page couverture d’En Lutte !, j’ai pu lire le texte qui, à l’époque, accompagnait ce dessin.

Intitulé « La Charte du français au Québec : une loi discriminatoire qu’il faut combattre ! », ce pensum vaut son pesant de kopeks.

En voici des extraits.

« Le français, seule langue officielle, c’est la discrimination institutionnalisée. »

« La discrimination institution-nalisée », c’était le « racisme systémique » de l’époque. Les termes ont changé, mais l’idée reste la même : le système étouffe les minorités, le racisme gangrène la société québécoise, blablabla...

On continue...

« Discrimination ! Voilà le mot d’ordre des bourgeois pour provoquer la division et les querelles entre les nations et les minorités nationales.

« Le PQ répond à la discrimination de la bourgeoisie anglophone par la discrimination de la bourgeoisie francophone ! Il reprend à son propre compte la politique de division déjà employée par les éléments anglophones de la bourgeoisie ! Cette charte de la langue française est une attaque contre les travailleurs et le prolétariat ! »

Etc. Etc.

À BAS LA BOURGEOISIE FRANCOPHONE !

Vous voyez le genre : avec la loi 101, la bourgeoisie québécoise veut diviser les travailleurs pour mieux régner, il faut s’unir contre le capitalisme au lieu de se regarder en chiens de faïence, vive l’Internationale, à bas le nationalisme, et patati et patata.

Prenez ce discours militant, enlevez les termes folkloriques appartenant à l’époque (« prolétariat », « bourgeoisie », etc.), et vous avez le discours que tiennent les wokes d’aujourd’hui.

À savoir que le nationalisme est fasciste, que toutes les nations devraient se tenir la main, que nous sommes tous frères devant la menace écologique, qu’il vaut mieux un woke anglophone de McGill qu’un réactionnaire francophone des HEC.

Et que les minorités ont toujours raison et qu’au Québec, la minorité est la communauté anglophone...

Le syndicaliste Michel Chartrand n’était d’ailleurs pas mieux.

« J’ai toujours été contre les nationaleux qui voulaient sauver la langue et laisser crever ceux qui la parlent », disait-il.

Bref, mieux vaut un travailleur anglophone qu’un bourgeois francophone...

Pas étonnant qu’avec un tel passé, Québec solidaire préfère le NPD au Bloc !