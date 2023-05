La série «Pour toi Flora» vendue à CBC et TV5 Monde

La minisérie Pour toi Flora qui expose les traumas vécus dans les pensionnats autochtones ne cesse de voyager et elle vient d’être vendue à CBC et à TV5 Monde.

Pour toi Flora se retrouvera ainsi sur la plateforme CBC GEM en juin et TV5 Monde la rendra disponible incessamment dans tous les territoires où elle rayonne.

«Une fois de plus, nous sommes heureux de constater que cette histoire si importante continue de résonner à travers le monde et que la série pourra maintenant rejoindre le public sur plusieurs autres plateformes et chaines. Cette histoire continue à être d’une importance majeure», ont dit la scénariste et réalisateur de l'oeuvre, Sonia Bonspille Boileau, ainsi que le producteur Jason Brennan, dans un communiqué mercredi.

Produite par Nish Media et distribuée par Attraction Distribution, Pour toi Flora est de plus finaliste pour le prix Gémeaux de la production s’étant le plus illustrée à l’étranger et elle a remporté récemment deux statuettes à la 44e cérémonie des Telly Awards, à New York, dont celle de la meilleure série dramatique.

Pour toi Flora a brillé au Mipcom Cannes Diversify TV Awards où elle a obtenu le prix de la «Representation of Race and Ethnicity», en plus du prix de la meilleure minisérie dramatique aux C21 Content London – Drama Awards. Elle était par ailleurs en sélection officielle au Festival de la fiction de La Rochelle en septembre dernier.