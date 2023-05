L'avenir de Max Pacioretty avec les Hurricanes est incertain

S’il souhaite poursuivre sa carrière dans la LNH, Max Pacioretty devra possiblement se trouver un nouvel employeur. En conférence de presse, Don Waddell, le président et directeur général des Hurricanes, a affirmé que l’avenir de l’ancien capitaine du Canadien était incertain au sein de son équipe.

« On veut s’assurer de ne pas miser sur quelque chose qui ne sera finalement pas là », a-t-il indiqué aux journalistes présents à son bilan de fin de saison.

Le directeur général des Hurricanes faisait ainsi référence à l’incertitude concernant l’état de santé de Pacioretty. L’Américain de 34 ans a été limité à seulement cinq rencontres cette saison en raison de deux ruptures à un tendon d’Achille.

La réadaptation de Pacioretty et les risques de récidive semblent inquiéter Waddell, qui avait fait l’acquisition du vétéran l’été dernier dans l’espoir d’ajouter de la profondeur à son attaque. C’est donc sur la touche que l’ailier gauche a conclu le pacte de quatre ans qu’il avait signé à Vegas et qui lui rapportait annuellement 7 M$.

Waddell n’a pas complètement fermé la porte au retour de Pacioretty. Toutefois, il a souligné qu’il allait se tourner vers le marché des transactions et possiblement celui des joueurs autonomes pour combler ses besoins en attaque.

« On ne sait pas ce que l’avenir réserve et on veut s’assurer de ne pas se faire prendre à trop attendre », a-t-il indiqué.