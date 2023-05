Le 20 octobre prochain: Enrique, Ricky Martin et Pitbull au Centre Bell

Enrique Iglesias, Ricky Martin et Pitbull présenteront leur tournée The Triology Tour au Centre Bell le 20 octobre prochain.

Les trois vedettes internationales seront réunies sous les projecteurs pour la toute première fois.

«C’est un véritable honneur de partir en tournée avec Enrique et Ricky, deux icônes de la musique qui ont fait tomber les barrières musicales mondiales pour notre culture et qui ont ouvert des portes pour quelqu’un comme moi, a dit Armando Christian Perez, alias Pitbull. Nous sommes excités d’amener la tournée Trilogy à travers le monde et de faire passer un moment inoubliable aux admirateurs!»

PHOTO DE GREG WATERMANN FOURNIE PAR LIVE NATION

«Je suis incroyablement excité de partir en tournée avec mes amis Pitbull et Ricky. La tournée Trilogy sera une expérience extraordinaire pour tous nos admirateurs. C’est une tournée qui n’arrive qu’une fois dans une vie», a indiqué Enrique Iglesias.

«Retourner sur la route avec non seulement Enrique, mais aussi Pitbull est très excitant. Cette tournée sera tout un party du début à la fin. Préparez-vous bien, ce sera épique!» a mentionné pour sa part Ricky Martin.

La tournée produite par Live Nation s’arrêtera dans 19 villes à compter du 14 octobre, au Capital One Arena de Washington, D.C.

PHOTO FOURNIE PAR LIVE NATION

Les personnes intéressées à obtenir des billets peuvent s’inscrire d’ici le dimanche 4 juin, à 23 h 59, pour la prévente Fan Certifié. Les gens sélectionnés recevront un code d’accès qui leur permettra de participer à la prévente Fan Certifié à partir du mercredi 7 juin. La vente générale aura lieu à compter du vendredi 9 juin, à 10 h, en ligne.