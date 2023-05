Le Grand Tirage

La Fondation du Cégep de Sainte-Foy a tenu, le 18 mai dernier, son très attendu tirage officiel du Grand Tirage 2023. Grâce à une participation exceptionnelle, cette levée de fonds a permis de faire 17 heureux gagnants et gagnantes, mais surtout d’amasser une somme de 41 000 $ qui contribuera à soutenir la réussite scolaire et à financer la recherche ainsi que le développement de nombreux projets novateurs visant à enrichir l’enseignement et le milieu de vie du Cégep de Sainte-Foy. Pour revenir aux gagnants, le 1er grand prix, la location d’une roulotte 2022 Heartland Prowler 271BR, de Roulottes E. Turmel d’une durée de 2 ans ou 10 000 $ en argent, est revenu à Marie-Hélène Gagnon. Sur la photo : Suzy Turmel, propriétaire des Roulottes E. Turmel, accompagnée de son fils Antoine Pouliot ; Sonia Lefrançois, directrice de la Fondation du Cégep de Sainte-Foy ; Nathalie Larose, directrice du Cégep de Sainte-Foy, entourée de plusieurs membres de la communauté collégiale qui ont contribué au succès du Grand Tirage.

Lancement des travaux

Photo fournie par l’UQAR

L’UQAR vient de procéder à la pelletée de terre officielle marquant le début des travaux d’aménagement extérieur à son campus de Lévis. Ces nouveaux espaces offriront un environnement plus agréable au personnel et à la population étudiante du campus de Lévis. Les travaux prévoient, notamment, la création d’aires de rassemblement et d’études et l’installation d’un mobilier urbain durable et adapté aux besoins de la communauté universitaire. Des travaux d’aménagement paysager, comprenant la plantation d’arbres, sont aussi au programme. La Ville de Lévis participe au projet par l’entremise de la Politique de soutien des projets structurants pour améliorer les milieux de vie avec une aide financière de 50 000 $ pour l’achat de mobilier urbain. Sur la photo, de gauche à droite : Jérôme Jolicœur, directeur général du groupe commercial AMT inc. ; Benoît Desbiens, vice-recteur aux ressources humaines et à l’administration à l’UQAR ; François Deschênes, recteur de l’UQAR ; Guy Dumoulin, VP du comité exécutif à la Ville de Lévis et conseiller municipal du district 7 – St-Jean ; Dany Genois, directeur d’Infrastructures urbaines EMS, ainsi que Maxime Paradis, directeur général de Paradis Aménagement urbain.

Canyon Sainte-Anne a 50 ans !

Photos fournies par le Canyon

Jusqu’au 22 octobre, le Canyon Sainte-Anne, situé à Saint-Joachim, à près de 40 km à l’est de Québec, célèbre ses 50 ans d’existence sous le thème « Naturellement Wow ! ». Depuis sa création, le parc reconnu pour son territoire naturel hors du commun s’est grandement enrichi et développé pour devenir un important joueur dans l’économie touristique de la région. Pour souligner cet anniversaire, le Canyon offrira une panoplie de façons de festoyer : notamment l’accès à son territoire et ses installations de façon illimitée via une passe saisonnière, un rallye découverte et plusieurs forfaits régionaux en collaboration avec des spas, croisières et activités touristiques. Propriété de deux générations de la famille McNicoll (de 1973 jusqu’en 2018), le Canyon est désormais la propriété de la Corporation du Canyon Sainte-Anne. Sur les photos, le site profite de l’accès à un impressionnant torrent et jouit d’un escarpement rocheux à couper le souffle, provoquant une turbulence des eaux dont le spectacle sonore et visuel est exceptionnel. canyonsa.qc.ca/

Anniversaires

Photo de sa page Facebook

Gabriel Nadeau-Dubois (photo), GND pour les intimes, député de Gouin Québec solidaire, chef du deuxième groupe d’opposition, 33 ans... Sophie Bédard, auteure de bande dessinée québécoise, 32 ans... Erik Karlsson, défenseur des Sharks de San Jose (LNH), 33 ans... Stéphane E. Roy, comédien, acteur, auteur et chroniqueur, 55 ans... Brooke Shields, actrice américaine, 58 ans... Corey Hart, auteur-compositeur-interprète québécois, 61 ans... Roger Guay, président Groupe GR Tex inc., 63 ans... Jean-Marie Lebel, historien et spécialiste de l’histoire de Québec, 67 ans... Joe Namath, quart-arrière de la NFL (1965-77), 80 ans... Clint Eastwood, acteur et réalisateur, 93 ans.

Disparus

Photo fournie par la famille

Le 31 mai 2022 : Michel Lamarche (photo), 70 ans, journaliste-animateur à CBV, la radio de Radio-Canada à Québec, pendant 28 ans avant de prendre sa retraite en 2017. Il était le frère de l’animatrice Claire Lamarche... 2020 : Yvon Iva, 89 ans, chaman de réputation mondiale... 2020 : Christo, 84 ans, artiste--plasticien d’origine bulgare... 2019 : Jean-Claude Labrecque, 80 ans, réalisateur, directeur photo, scénariste et producteur de nombreux films d’ici... 2018 : Marcel-Claude Roy, 81 ans, député libéral dans la circonscription fédérale de Laval et Laval-Ouest de 1968 à 1984... 2013 : Jean Stapleton, 90 ans, actrice américaine (All in the Family)... 2012 : Roger Fournier, 82 ans, écrivain québécois... 2008 : Georgette Coupal Villeneuve, 82 ans, mère et grand-mère des pilotes automobiles Jacques et Gilles (fils) Villeneuve... 2000 : Rhéaume « Rocky » Brisebois, 75 ans, commentateur sportif... 1970 : Terry Sawchuk, 40 ans, gardien de but (LNH).