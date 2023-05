Le PLQ est un parti antinationaliste et il le sera de plus en plus

Le PLQ s’est retrouvé, ces jours-ci, dans une querelle doctrinale à laquelle il ne s’attendait pas.

Un de ses anciens militants, Jérôme Turcotte, a fait une sortie pour se désoler de la faible place des nationalistes dans le parti, qui n’y seraient plus vraiment bienvenus.

C’est le moins qu’on puisse dire, et cela n’est pas sans lien avec le fait que les appuis du PLQ soient désormais dans la marge d’erreur chez les Québécois francophones.

Le PLQ, aujourd’hui, dépend électoralement exclusivement de la minorité anglaise et des communautés issues de l’immigration qui s’y sont intégrées et qui reproduisent ses comportements électoraux. On ne sera pas surpris, d’ailleurs, qu’il plaide en faveur de seuils d’immigration toujours plus élevés – l’immigration massive est une richesse électorale pour le Parti libéral du Québec.

Histoire

Mais chose certaine, et on y revient, il ne semble désormais plus y avoir de canal de communication entre le PLQ et la majorité historique francophone.

Les Québécois francophones ne pensent pas tous les jours à la question nationale en elle-même, mais ont une attente naturelle à l’endroit des partis qui prétendent les représenter. Ils exigent de leur classe politique qu’elle s’inscrive sous le signe du Québec d’abord. Ils veulent sentir que leur gouvernement les défend.

Que les partis se réclament de l’indépendantisme, de l’autonomisme ou du fédéralisme, ils doivent d’abord se réclamer du nationalisme, qui aujourd’hui, s’exprime à travers les questions identitaires. Il s’agit d’un positionnement existentiel.

Le PLQ, de Jean Lesage à Robert Bourassa, s’est placé sous le signe du Québec d’abord. Ce n’était pas nécessairement par conviction, mais les circonstances historiques l’y obligeaient. Des années 1960 aux années 2000, la question nationale structurait fondamentalement la vie politique, et chacun devait y proposer une solution proprement québécoise, marquant explicitement la différence québécoise.

Pour le PLQ, alors, le Québec n’était pas qu’une province canadienne, mais l’expression politique d’une nation – une thèse qu’il reconduira jusqu’au rapport Allaire, après l’échec de Meech, en juin 1990. Il vaut la peine de le citer.

«Au Québec, la Confédération a toujours été perçue par nous comme un pacte solennel entre deux nations, pacte ne pouvant être modifié sans le consentement des deux parties. Le Québec étant devenu par la force des choses “l’État national des Canadiens français”, on conçoit facilement le dépit qui a gagné les citoyens du Québec un matin de 1981 lorsqu’on leur a communiqué que leur Constitution, la loi fondamentale de leur pays, allait être modifiée sans leur consentement» (p.66).

On imagine mal le PLQ dire quelque chose comme cela aujourd’hui. On imagine mal qui que ce soit reprendre ces propos. Ce langage serait probablement incompris par nos contemporains qui ne sont plus capables de penser l’ancrage historique d’une communauté politique.

Cela dit, c’est justement dans les suites de Meech que le PLQ engagera sa rupture définitive avec le nationalisme québécois, dans la mesure où il renonçait à tout seuil de rupture avec le Canada et basculait dans la logique du fédéralisme inconditionnel. Puisqu’il était prêt à accepter le Canada à n’importe quel prix, alors qu’il avait dit le contraire au paravent, il acceptera désormais, avec fierté, sa fonction de servile serviteur de l’ordre canadien au Québec.

Dès lors, le PLQ a vu sa fonction politique se clarifier: il ne doit plus convertir la fédération à une vision québécoise du Canada, mais canadianiser mentalement le Québec.

Ce qui implique, aujourd’hui, de dédramatiser la non-signature de la constitution, de relativiser le déclin du français au nom d’une modernité appelant à la transformation du Québec en province bilingue (bien qu’officiellement plus ou moins francophone) et d’adhérer au multiculturalisme canadien – ce qui implique aujourd’hui de condamner la laïcité. Le PLQ a pour fonction de neutraliser la différence québécoise dans le Canada, et d’amener les Québécois à vivre leur identité sur le mode strictement folklorique, sans chercher à la traduire politiquement.

Colonisé

On l’aura compris, dans la mesure où le nationalisme québécois, dans le Canada, est désormais considéré comme une manifestation de suprémacisme ethnique, le PLQ ne peut être nationaliste. Le PLQ a été colonisé idéologiquement par le PLC. Il en est désormais la succursale provinciale.

On retrouve notre question de départ. Le PLQ peut-il renouer avec le nationalisme des temps anciens? Non.

Le PLQ est non seulement étranger au nationalisme, il y est tout simplement hostile. Loin d’être un parti nationaliste, c’est devenu un parti antinationaliste et il ne peut que se radicaliser dans cette position.