STQ: le traversier NM Félix-Antoine-Savard est de retour plus tôt que prévu

Le Chantier Davie Canada et la Société des traversiers du Québec (STQ) ont annoncé mercredi matin la livraison à la STQ du NM Félix-Antoine-Savard qui débutera ses activités à la traverse de L’Isle-aux-Coudres aujourd’hui, dans le courant de l’après-midi.

Le NM Félix-Antoine-Savard était en cale sèche après s’être échoué en février 2023, près de Saint-Joseph-de-la-Rive. Le bateau est sorti de cale sèche mardi.

Le NM Félix-Antoine-Savard opèrera donc avec le NM Svanoy pour terminer la semaine, ainsi que pour la fin de semaine à venir.

Par la suite, au début de la semaine prochaine, les 5, 6 et 7 juin, le NM Svanoy sera en arrêt de maintenance pour le préparer à opérer pour la saison estivale.

Le service à deux navires en continu débutera exceptionnellement à partir du 8 juin et sera en vigueur pendant tout l’été. Historiquement, le service à deux navires commence autour de la Fête nationale. Cette année, il est devancé au 8 juin, soit trois semaines à l'avance, souligne la STQ.

Travaux

Les travaux de réparation ont nécessité plus de 30 000 heures de travail et le changement de 28 tonnes d’acier sur le navire. La période de cale sèche a été réduite d’une dizaine de jours sur le calendrier de réparation qui avait été initialement prévu.

«Les équipes de Davie ont travaillé sans relâche, jour et nuit, 7 jours sur 7, afin de réparer le NM Félix-Antoine-Savard dans les délais plus brefs et le remettre en service au bénéfice de la population de L’Isle-aux-Coudres», mentionne la Davie.

«Nos employés se sont mobilisés avec un véritable sentiment d’urgence afin de répondre aux attentes de la Société des traversiers du Québec et de la population de L'Isle-aux-Coudres», a affirmé James Davies, président et chef de la direction de Davie.

En plus des réparations nécessaires, Davie a procédé, à la demande de la STQ, à des travaux supplémentaires tels que la remise à neuf d’un propulseur de poupe, le remplacement complet du bossoir, ainsi que des réparations à la superstructure.

