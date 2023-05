Les chicanes politiques aux États-Unis pourraient favoriser le Québec dans la filière batterie

Le PDG d’Investissement Québec, Guy LeBlanc, lance un message aux gros joueurs de la filière batterie séduits par les milliards de subventions offerts aux États-Unis : l’argent promis pourrait bien ne plus être là en raison des chicanes politiques.

« Quand on nous arrive et on nous dit : "Aux États-Unis, j’ai 100% de mon usine qui sera fiancée par leurs programmes". On leur dit : "Bonne chance ", a affirmé le PDG d’Investissement Québec, Guy LeBlanc, en marge du Cercle canadien, mercredi.

D’après lui, même si les Américains allongent les milliards de dollars avec l’Inflation Reduction Act, «la stabilité politique du gouvernement actuel» pourrait faire en sorte que les entreprises ne reçoivent pas la totalité de l’argent promis.

« Est-ce que c’est dans un an que ça va débarquer ou dans cinq ans ? », s'interroge à voix haute le grand patron du bras investisseur du gouvernement québécois.

Courses aux incitatifs ?

Quand on demande à Guy LeBlanc s’il n’a pas lieu de s’inquiéter d’une surenchère d’incitatifs financiers dans la filière batterie québécoise après l’aide allant jusqu’à 13 milliards de dollars à Volkswagen, Guy LeBlanc est catégorique.

« Ce n’est pas en fonction des attentes de nos interlocuteurs. Ce n’est pas en fonction du marché international nécessairement. C’est surtout en fonction des retombées pour le Québec sur un horizon de X années », résume-t-il.

« Ce qui a été annoncé, lundi, avec GM et POSCO, c’était à peu près 25% de la valeur du projet. On est dans ces eaux-là depuis le premier jour », a-t-il souligné.

Mieux encore, Guy LeBlanc reste convaincu que fabriquer une cellule au Québec coûtera « moins cher que n’importe où ailleurs en Amérique du Nord ».

« D’avoir le logo du Québec sur toute cette transformation-là, c’est important pour nous. La fierté québécoise aussi fait partie de mon ADN », conclut-il.