Un premier contrat dans la LNH pour Justin Robidas

KAMLOOPS | Il était minuit moins une mais Justin Robidas a enfin son premier contrat de la LNH en poche.

Les Hurricanes de la Caroline ont annoncé mercredi matin s’être entendu avec l’attaquant des Remparts de Québec sur un contrat d’entrée de trois ans qui débutera à partir de la saison prochaine.

Et quand on dit qu’il était minuit moins une, c’est que les Hurricanes et le clan Robidas avaient jusqu’à jeudi le 1er juin, 17h, pour s’entendre sans quoi les droits de Robidas redevenaient disponibles au prochain repêchage de la LNH.

« Justin a produit offensivement tout au long de sa carrière junior et il a joué un role clé pour Québec durant les séries et la Coupe Memorial, a commenté le directeur-général des Canes Don Waddell. Nous sommes excités de le voir progresser et se développer au prochain niveau. »

Robidas a terminé au premier rang des pointeurs des Diables rouges en séries avec 27 points en 18 parties. Il en a ajoutés quatre jusqu’ici au tournoi de la Coupe Memorial, un sommet d’équipe à égalité avec James Malatesta, Théo Rochette et Zachary Bolduc.

De longues négociations

Les premiers contacts entre les Hurricanes ont été établis en mars dernier mais, à ce moment, l’équipe de la LNH n’était pas prête à prendre de décision. Les pourparlers ont repris en intensité au cours du dernier mois et, particulièrement dans les dernières heures.

« On est vraiment content pour Justin, a reconnu son agent Philippe Lecavalier de la firme Quartexx Management. Même si ça s’est réglé à la dernière heure, il va pouvoir commencer sa carrière pro et il a un contrat qui va lui permettre de faire ses preuves dans la Ligue américaine et, par la suite, espérons-le, dans la Ligue nationale. »

Lecavalier a tenu Robidas au courant tout au long du processus de négociation. Avant le début du tournoi de la Coupe Memorial, toutefois, il avait été convenu entre les deux partis que Robidas ne se concentrerait que sur son jeu sur la patinoire, sauf si un contrat était signé.

Il a donc appris avant le match de mardi soir face aux Petes de Peterborough qu’une entente était imminente. D’ailleurs, Lecavalier assure que ce n’est pas qu’en raison de son jeu en séries que les Hurricanes ont décidé de signer leur choix de cinquième ronde en 2021.

« Ils voulaient le signer avant ça. Son jeu en séries leur a seulement donné un autre exemple de l’impact qu’il peut avoir. »

Entente effective à partir de la saison prochaine

L’entente du membre des Remparts de Québec sera effective à partir de la saison prochaine et est d’une durée de trois ans. Robidas a touché un boni de 150 000 $ en apposant sa signature au bas du pacte, ont révélé les «Canes» dans un communiqué.

Choix de cinquième tour en 2021, Robidas a passé les trois premières saisons de sa carrière dans la LHJMQ avec les Foreurs de Val-d’Or. Il a été acquis par les Diables rouges en décembre dernier et est rapidement devenu un rouage important de la troupe de Patrick Roy.

Pendant la conquête du trophée Gilles-Courteau des Remparts, il a inscrit 11 buts et 27 points en 18 rencontres.

Depuis ses débuts en 2019, il a récolté 95 buts et 239 points en 223 rencontres dans la LHJMQ.

Son père est l’ex-défenseur de la Ligue nationale de hockey Stéphane Robidas, qui occupe les fonctions d’entraîneur adjoint avec le Canadien de Montréal.

Il y a un peu moins d’une semaine, un autre membre des Remparts a signé son premier contrat professionnel. Il s’agit du défenseur Vsevolod Komarov, qui s’est entendu avec les Sabres de Buffalo.

L’équipe de la Vieille Capitale ne connaît pas encore l’identité de l’équipe qu’elle affrontera en finale de la Coupe Memorial, dimanche.

–Avec l'Agence AMI

Plus de détails suivront.