Roland-Garros: Bianca Andreescu se sent un peu vieille à... 22 ans!

PARIS | Quand Bianca Andreescu parle de l’horloge qui tourne, elle ne pense pas à avoir des enfants nécessairement. Elle constate plutôt qu’à 22 ans, le temps file déjà à toute allure dans le monde du tennis.

«Je me suis dit: “attends, ça fait un an et demi que tu es revenue, tu as 22 ans et tu vois des Coco Gauff et [Linda] Fruhvirtova, il faut bouger!” Je sais, on me dira que je suis jeune, mais l’horloge tourne!» a fait remarquer l’Ontarienne lors d’un point de presse suivant sa victoire en trois manches au tour initial de Roland-Garros face à la Bélarussienne de 33 ans Victoria Azarenka.

Pourtant, en ce mardi soir parisien, «Bibi» avait des airs de la fille qui avait été sacrée championne à Indian Wells, à Toronto et à New York, il y a quatre ans.

La relève pousse

C’est vrai aussi que Gauff, une Américaine de 19 ans, s’illustre depuis quelques années déjà. L’an dernier, elle a notamment atteint la finale en simple et en double à la Porte d’Auteuil. Ce printemps, la sixième favorite a passé le premier tour à Paris sans surprise.

Quant à Fruhvirtova, la Tchèque de 18 ans est remplie de promesses. Gagnante d’un titre de la WTA en septembre, la 59e mondiale a tout de même été éliminée rapidement dès le premier tour cette semaine par la Russe Anastasia Pavlyuchenkova.

Et Fruhvirtova a une jeune sœur, Brenda. L’adolescente de 16 ans a réussi à se qualifier pour le tableau principal aux Internationaux de France, étant cependant stoppée par la quatrième tête de série, la Kazakhe Elena Rybakina.

Andreescu aurait aussi pu nommer la numéro 1 mondiale, la Polonaise Iga Swiatek, 21 ans, ou la Chinoise Qinwen Zheng, 20 ans et 19e.

Le retour du balancier

Pour sa part, Bianca pointe au 42e rang, mais elle a déjà été quatrième. Elle avait elle-même surpris le monde du tennis en triomphant aux Internationaux des États-Unis à 19 ans, face à Serena Williams. Cette dernière, bien que diminuée, avait dû aussi trouver que la jeune Canadienne la faisait vieillir!

Puis, quelques malheurs sont survenus dans la vie de Bianca. Elle pensait pouvoir continuer de s’améliorer, mais «plein de choses sont arrivées, et c’est allé dans le sens inverse».

«J’ai vécu une superbe année 2019 et puis après, je n’ai pas, semble-t-il, été à la hauteur des attentes des gens autour de moi, de moi-même et de mes fans d’ailleurs», a-t-elle dit mardi soir.

16 mois d’absence

Bianca a pris une pause du tennis à la suite d’une grave blessure à une cheville, mais aussi pour des raisons de santé mentale. Puis, il y a eu la pandémie. Elle n’a pas joué pendant 16 mois.

Andreescu est de retour sur le circuit et tente de remonter au classement. Mais surtout, elle prend soin d’elle.

«J’essaie de rester positive dans la mesure du possible. Je sais que ça fait un peu cliché, mais ça fonctionne pour moi. Il faut que je reste patiente parce que je fais ce qu’il faut», a ajouté celle qui croit avoir retrouvé l’instinct combatif qui l’a longtemps caractérisée.

Face à une inconnue

Son prochain rendez-vous aura lieu demain soir à Paris, pas avant midi au Québec. Elle affrontera l’Américaine Emma Navarro, 75e mondiale, une joueuse que Bianca ne connaît pas.

Aussi âgée de 22 ans, Navarro a eu le meilleur sur la jeune Russe de 18 ans Erika Andreeva, 147e, au tour initial.

La New-Yorkaise a gagné dernièrement deux tournois ITF sur terre battue, dans l’antichambre de la WTA. Au sein du circuit principal, elle a, entre autres, atteint les quarts de finale à Saint-Malo et à Strasbourg, plus tôt en mai.