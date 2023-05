L'hypocrisie de Gabriel Nadeau-Dubois et des solidaires

Le festival d’enfantillages de Québec solidaire sur la hausse des salaires des députés est ahurissant.

• À lire aussi: Salaire des élus: les solidaires ne refuseront pas tous leur hausse

Les députés retardent sciemment les travaux de la commission parlementaire en déposant des amendements aussi ridicules les uns que les autres, tout pour retarder et ralentir les travaux de la commission qui aurait pu plutôt, utiliser ces précieuses heures pour se pencher sur d’autres pièces législatives importantes.

Des primes

Ils dénoncent l’augmentation de 30 000 $ mais proposent une augmentation de 20 000 $. Ils disent que le salaire serait indécent alors qu’ils ont tout fait pour négocier des primes auxquelles ils n’avaient pas le droit.

En effet, en début de législature, Québec solidaire n’atteignait pas les seuils requis pour être de facto reconnu comme groupe parlementaire en bonne et due forme.

Ils étaient 11 députés et moins de 20 %. Ils ont donc négocié, avec le PLQ et la CAQ cette reconnaissance, qui leur a été accordée.

Ils nous disaient que ce qui les motivait, c’était d’obtenir les budgets nécessaires pour avoir des services de recherche, pour avoir du personnel politique, du soutien.

Ce qu’on ne nous avait pas dit, c’était que cela permettait à GND de toucher 35 000 $ de plus, Alexandre Leduc, 25 000 $ de plus et Alejandra Zaga Mendez 20 000 $ de plus.

En catimini

Il me semblait que c’était indécent de toucher des salaires aussi élevés.

Il me semblait qu’il est malaisant que des députés négocient et se votent leur propre salaire.

Il me semblait que certains d’entre eux disaient que toute augmentation salariale serait plutôt versée à des organismes communautaires de leur circonscription.

Pourquoi ne pas avoir versé ces primes négociées en catimini ?

Confronté à cette réalité, le député d’Hochelaga-Maisonneuve a même dit qu’il est fier d’avoir fait des gains dans le cadre de cette négociation, incluant ces primes.

La réponse est simple : le populisme.