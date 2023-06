Menus à petits prix: 5 idées de repas à moins de 3,20$ par portion

Afin d’aider nos lecteurs à affronter entre autres les contrecoups de la hausse des prix des aliments, notre nouvelle collaboratrice Myriam Gendron, créatrice du site Tout simplement bouffe, propose chaque semaine un menu à petit prix à partir des meilleurs rabais en épicerie de la semaine.

Rabais en épicerie du 1er au 7 juin 2023

Déjà le mois de juin... et on croirait presque que c’est déjà l’été ! J’ai décidé de vous offrir un menu simple et rapide afin de profiter le plus possible des belles soirées.

Cette semaine, les œufs sont en vedette et s’invitent au menu du lunch au dessert. Ils sont extrêmement polyvalents et, en plus, ils se conservent longtemps au frigo (à ce prix, c’est d’ailleurs une bonne idée d’en acheter un peu plus, question d’avoir du jeu d’ici au prochain rabais). Les œufs, c’est une protéine économique que j’adore incorporer à mes plats, même quand il y a déjà de la viande dans la recette.

Comme dans la salade niçoise au menu, les œufs permettent d’allonger notre dollar alimentaire. Qu’est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, sans nécessairement manger végé, on peut réduire le coût de notre assiette, et la quantité de viande qu’on mange, en repensant nos assiettes et en incorporant une protéine moins chère à nos plats pour les compléter. Ça fonctionne aussi très bien avec les légumineuses, alors qu’on pourrait prévoir un accompagnement de pois chiches à du saumon pour acheter un moins gros morceau de ce dernier sans compromettre pour autant l’apport en protéines du repas. En gros, on « allonge » la viande et les sous investis en usant de stratégie, tout simplement ! Avec votre douzaine à 2,44 $ cette semaine, vous pourrez faire trois recettes... et il vous restera même un œuf !

Un peu de fraîcheur

La vague de chaleur des derniers jours m’a aussi donné envie de fraîcheur et de fines herbes, que vous pourrez retrouver dans plusieurs recettes. Ceux qui ont un potager ont probablement eu le bonheur de voir repousser leurs plants d’herbes vivaces (le thym, le persil, la menthe et la ciboulette, particulièrement) et seront heureux de pouvoir commencer à se servir directement dans leur cour plutôt que de s’approvisionner à l’épicerie. Pour les autres, on retrouve des bouquets d’herbes fraîches variées à 0,99 $ (jusqu’à 50 % de rabais) chez Super C cette semaine. Bien qu’on ne puisse pas les replanter, on peut certainement prolonger leur durée de vie en les déposant dans un pot avec un fond d’eau (qu’on change après quelques jours) au réfrigérateur. Si vous en avez trop, pensez à les transformer en pesto, qui se congèle très bien. Et les tiges peuvent aussi être gardées au congélateur pour aromatiser de futurs bouillons ou soupes !

Bonne popote !

EN VEDETTE CETTE SEMAINE

SURVOL DES CIRCULAIRES

Une semaine assez inégale, encore une fois, côté rabais. On retrouve de tout, mais mis à part quelques bons coups, ce n’est pas à tout casser. Super C me semble toutefois avoir le meilleur rapport variété-rabais si on n’a qu’un arrêt à faire. Voici un aperçu (en plus des aliments en vedette au menu) des aubaines qui ont attiré mon attention :

Bacon (emb. de 375 g) à 3,88 $ chez Metro

à 3,88 $ chez Metro Côtelettes de longe de porc avec os à 1,99 $/lb (pour les membres Scène+) chez IGA

à 1,99 $/lb (pour les membres Scène+) chez IGA Crevettes sauvages d’Argentine surgelées (emb. de 300 g) à 6,99 $ chez Provigo

à 6,99 $ chez Provigo Cuisses de poulet à à 1,99 $/lb chez Provigo

à à 1,99 $/lb chez Provigo Demi-longe de porc désossée à 1,99 $/lb chez Metro

à 1,99 $/lb chez Metro Filets de saumon atlantique à 9,88 $/lb chez Super C

à 9,88 $/lb chez Super C Filets de truite à 9,99 $/lb chez Metro

à 9,99 $/lb chez Metro Fraises (emb. de 454 g) à 1,84 $ chez Walmart

à 1,84 $ chez Walmart Fruits surgelés de marque maison (emb. de 400 à 600 g) à 2,99 $ (pour les membres moi) chez Metro (meilleur prix de l’année )

à 2,99 $ (pour les membres moi) chez Metro (meilleur prix de l’année Goberge d’Alaska aromatisée (emb. de 227 g) à 2,49 $ chez Maxi

à 2,49 $ chez Maxi Poitrines de poulet avec os à 3,99 $/lb chez Maxi

à 3,99 $/lb chez Maxi Porc haché extra-maigre à 3,99 $/lb chez Super C

à 3,99 $/lb chez Super C Rôti d’intérieur de ronde à 3,99 $/lb chez Provigo (meilleur prix de l’année)

à 3,99 $/lb chez Provigo (meilleur prix de l’année) Saumon atlantique fumé surgelé (emb. de 300 g) à 10,99 $ chez IGA

à 10,99 $ chez IGA Sections de crabe des neiges à 9,88 $/lb (jusqu’à épuisement des stocks) chez Super C (meilleur prix de l’année)

LUNDI

BROCHETTES DE SAUCISSES ET DE POIVRONS

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Adobe Stock

Portions : 4

Préparation : 25 min

Cuisson : 1 h

Prix par portion : 2,55 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Ici, je vous propose d’utiliser les poivrons que vous avez sous la main. Sachez que les poivrons verts sont aussi à 2,99 $/lb chez Super

MARDI

SALADE NIÇOISE EXPRESS

Recette tirée de Coup de pouce

Phtoto Maya Visneyei

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 10 min

Prix par portion : 3,14 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Les conserves de thon au rabais cette semaine sont un peu plus grosses (170 g au lieu de 142 g). Vous pourriez les mettre en entier dans la salade, mais il serait aussi possible de conserver l’extra et de le mélanger à un peu de mayonnaise (ou corps gras similaire, comme du yogourt ou de la crème sure), des assaisonnements, du jus de citron, des fines herbes (... de ce qu’on aime au fond) pour en faire une tartinade parfaite pour un sandwich ou des craquelins.

MERCREDI

TACOS BURGER

Recette tirée de Trois fois par jour & vous, Zeste

Photo Zeste

Portions : 4

Préparation : 20 min

Cuisson : 15 min

Prix par portion : 2,32 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

JEUDI

TOFU SEL ET POIVRE

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Coup de pouce

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 15 min

Prix par portion : 1,83 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Pour un prix par portion réduit, vous pouvez trouver des blocs de tofu (400 à 454 g) au rabais à 2,49 $ chez Metro.

VENDREDI

RIZ À LA SAUCISSE ÉPICÉE

Recette tirée de Zeste

Photo Adobe Stock

Portions : 4

Préparation : 10 min

Cuisson : 15 min

Prix par portion : 3,16 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Comme les tomates cerises sont en vedette, je vous propose de couper une tasse en quatre. Sinon, sachez que les tomates rouges en grappe sont 0,99 $/lb chez IGA.

LUNCH

SALADE THAÏE À L’OMELETTE

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Jeff Coulson

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 5 min

Prix par portion : 2,17 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

COLLATION

CLAFOUTIS AUX CERISES

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Maya Visneyi

Portions : 8

Préparation : 25 min

Cuisson : 30 min

Prix par portion : 0,49 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette