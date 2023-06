MLS: le CF Montréal se réveille en fin de match et soutire une nulle à Washington D.C.

Les joueurs du CF Montréal ont fait mouche deux fois dans les 10 dernières minutes de jeu pour soutirer un match nul de 2 à 2 face au D.C. United, mercredi soir, au Audi Field.

Tirants de l’arrière par deux buts, les hommes de l’entraîneur-chef Herman Losada ont ouvert la machine à la 80e minute. Sunusi Ibrahim a réussi son premier filet de la saison dans la Major League Soccer en redirigeant de la tête un centre d’Ariel Lassiter.

Deux minutes plus tard, Ibrahim remettait l’appareil à Lassiter pour l’égalisation. L’attaquant costaricain a habilement fait dévier un long ballon de son coéquipier dans le dos du gardien Tyler Miller, qui n’a pas pu faire grand-chose sur la séquence.

Les deux héros du CF Montréal avaient fait leur apparition dans le match vers l’heure de jeu, quand Losada a tenté de brasser les cartes avec quatre changements en l'espace de quatre minutes.

Les favoris de la foule avaient pris le contrôle de l’affrontement juste avant la pause de la mi-temps. En effet, Donovan Pines a donné les devants au D.C. United à la 44e minute. Le défenseur de 25 ans s’est installé en plein de cœur de la surface de réparation et il a frappé de la tête un centre de Mateusz Klich.

La pause entre les deux demies n’a pas été salutaire pour le Bleu-Blanc-Noir, puisque leurs rivaux ont doublé leur avance à la 59e minute. Mal surveillé par son couvreur, le milieu de terrain Theodore Ku-Dipietro a vu le ballon atterrir à ses pieds, et ce, à seulement quelques mètres de la cage de Jonathan Sirois. Il n’a pas raté une telle chance et sa frappe au ras du sol a terminé sa course derrière la ligne des buts.

Il s’agissait par ailleurs de la première fois que Losada revenait au domicile du D.C. United depuis qu’il a été congédié par le club de la capitale américaine. L’Argentin a été l’entraîneur-chef de cette équipe de janvier 2021 à avril 2022. Il y a maintenu un dossier de 17 victoires, 19 défaites et cinq matchs nuls.

Le CF Montréal renouera avec l’action dès ce samedi. Pour l’occasion, il visitera l’Union à Philadelphie. La troupe de Losada se dirigera ensuite vers Vancouver pour disputer la finale de la Coupe du Canada contre les Whitecaps. L’ultime match de cette compétition est prévu dans la soirée de mercredi.