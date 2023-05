Pourboire en voyage : découvrez où il faut en donner... ou pas

Les règles autour du pourboire sont parfois complexes, floues, et ce même au Québec selon les services reçus, alors imaginez lorsqu’il est temps de boucler ses valises pour partir en voyage.

Afin de démêler le tout, CNN Voyage a publié une petite liste des coutumes autour du pourboire selon les pays visités.

ASIE

En Asie, donner les règles autour du pourboire varie beaucoup d’un pays à l’autre.

Au Japon et en Corée du Sud, les pourboires ne sont généralement pas bienvenus et peuvent même être considérés comme un manque de classe.

«Dans ces pays, le ''tip'' n’est pas acceptable, et nous devrions nous retenir d’en donner où que nous allions», explique l’experte en étiquette Maryanne Parker à CNN. «Le pourboire ne fait pas partie de leur culture, et ça peut être très mal perçu».

Au Japon, la règle est claire : pas de pourboire, sauf une exception: le pourboire est d'usage dans les ryokans, des auberges traditionnelles avec un service très soutenu.

À Taiwan non plus, le pourboire n’est pas demandé.

En Chine le pourboire n’est pas non plus dans les usages. Dans les restaurants, l’addition est souvent présentée avant même de manger, excluant presque systématiquement tout ajoute pour le service.

En Thaïlande, le pourboire n’est pas très ancré dans la culture. Les locaux donnent rarement du pourboire lorsqu’ils reçoivent un service. Toutefois, il semble y avoir une tendance qui s’installe et les clients en donnent plus qu’auparavant, notamment les touristes.

En Australie, donner du pourboire n’est pas très fréquent, mais peut se faire.

En Nouvelle-Zélande, le pourboire est «entièrement discrétionnaire». Si vous recevez un excellent service dans un restaurant, la norme est de donner 10% de pourboire.

En Inde, contrairement à d’autres pays d’Asie, le pourboire est très courant et attendu. Les experts en voyages suggèrent de vous informer avant le voyage qui «tipper» et combien donner au personnel de service.

À Hong Kong et Singapour, le pourboire est accepté dans certaines situations. Les voyageurs qui s’y rendent sont invités à se renseigner avant, ou auprès de locaux pour avoir l’heure juste.

ROYAUME-UNI

Dans les restaurants et bars, les frais de service peuvent être déjà inclus dans l’addition. S’ils ne sont pas inclus, il est recommandé de donner entre 10 et 15% de la facture totale. «Un 10-15% de pourboire est d'usage si vous êtes satisfait du service», selon le site Scottish Tours.

Il n’est pas nécessaire de donner du pourboire aux chauffeurs de taxi, mais un petit extra est toujours bienvenu en arrondissant le prix de la course, par exemple.

EUROPE

En Europe, les règles semblent changer lentement mais sûrement depuis quelques années.

«Je pense que le mot ''chaos'' est le meilleur mot pour décrire l'état actuel des pourboires en Europe. Les anciennes règles sont dépassées et personne ne sait vraiment quelles sont les nouvelles règles», explique la journaliste indépendante Lisa Wyatt Roe à CNN.

Dans les restaurants et les bars, les frais de service sont souvent déjà inclus, mais pas toujours : vérifiez votre facture. Sinon, un pourboire d'environ 5 à 10 % est courant. Dans certains pays, il vous suffira d’arrondir la facture.

Arrondir le tarif ou ajouter un petit pourboire pour les chauffeurs de taxi est généralement appréciée, mais pas obligé.

France

En France le pourboire pour service est inclus partout, mais il n’est pas interdit d’en laisser, et c’est une surprise agréable pour les employés.

Espagne

Le pourboire n'est pas courant en Espagne et est rarement pratiqué par les locaux.

Il est néanmoins recommandé pour les touristes de laisser un pourboire de 2,00 € à 3,00 € dans les restaurants et bars décontractés et de 5 à 10 % de la facture totale dans les endroits plus haut de gamme.

Italie

En Italie, en général, le guide de voyage Frommer's indique que des frais de service sont généralement ajoutés aux factures d'hôtel et de restaurant.

Recherchez les mots «servizio incluso» sur la facture si vous n'êtes pas sûr. Vous voulez ajouter un montant en raison d’un bon service dans un restaurant ? Arrondissez tout simplement la facture.

Le pourboire n’est généralement pas attendu ni espéré en Italie, mais lorsqu’il est donné, il est très apprécié par les employés.

En Europe de l’Est, les pourboires sont attendus.

Dans les pays scandinaves, le pourboire n’est pas obligatoire, mais très apprécié par tout le personnel du milieu touristique, des bars et de la restauration.

AMÉRIQUE DU NORD

Mexique

Au Mexique, le pourboire n’est pas obligatoire, mais tout le monde l’attend, même dans les tout-inclus. Donne du pourboire à des employés de restaurants, même dans les buffets vous assurera un service généralement impeccable pendant votre séjour, et souvent, une table réservée pour vous sans avoir à le demander.

États-Unis

Comme au Canada, les Américains qui travaillent dans l’industrie du service s’attendent à recevoir du pourboire.

«Presque tout ce qui bouge dans le domaine du voyage aux États-Unis est susceptible de recevoir un pourboire», rapporte The Independant.

On suggère 15 % pour les chauffeurs de taxi, au moins 1 $ par valise pour veut qui transportent votre valise à l’hôtel, 18 % pour la restauration et 1 $ ou 2$ par consommation dans un bar.

AMÉRIQUE DU SUD

En voyage dans cette région du monde, il est préférable de laisser du pourboire dans la monnaie locale, car il est parfois difficile pour les travailleurs d’échanger certaines devises. Cette façon de faire est très appréciée, souligne CNN Travel.

Au Pérou, il est de coutume de laisser un pourboire d'environ 10 % aux guides et aux chauffeurs.

Au Chili, des frais de service de 10 % sont généralement déjà ajoutés à la facture.

Au Panama, les frais de service de restauration ne sont généralement pas ajoutés et 10 % est le montant habituel du pourboire.

Dans les Caraïbes, les pourboires sont aussi espérés et attendus.

À Cuba, destination prisée des Québécois, les pourboires sont extrêmement appréciés par la population. Si vous êtes satisfait du service, laisser un pourboire en respectant votre budget et vos moyens. L'argent canadien est largement accepté.