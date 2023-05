Privé de volant aux 24 Heures du Mans, Jacques Villeneuve est furieux

Le pilote automobile Jacques Villeneuve n’apprécie guère la manière cavalière utilisée par l’écurie Vanwall pour lui signifier son absence aux 24 Heures du Mans, la course d’endurance de renom qui se déroulera les 10 et 11 juin.

Comme l’organisation l’a précisé dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux jeudi, le Québécois sera remplacé par le Français Tristan Vautier. Même s’il a éprouvé des ennuis dans la saison du championnat du monde de la spécialité s’étant amorcée en mars, Villeneuve n’a pas vu venir le coup, selon ses dires. Et il semble de très mauvais poil, se disant «extrêmement déçu» par les moyens entrepris pour lui faire savoir. Il a d’ailleurs confirmé qu’il renoncera au reste de la campagne.

«À date, je n’ai reçu aucune communication officielle de l’équipe, ce qui est très étonnant, puisque je détiens encore un contrat pour participer aux 24 Heures du Mans. Le moment de cette diffusion a coïncidé étrangement avec mon arrivée à l’hôpital pour la naissance de notre fille qui était prévue le 26 mai. L’écurie était bien au courant de cet événement familial, sachant que je ne pouvais répondre ou expliquer la décision», a-t-il déclaré à l’aide d’une missive publiée mercredi.

«En de telles circonstances, j’ai décidé de m’abstenir de prendre part à la suite de la saison du championnat mondial. Au lieu de cela, je consacrerai mes énergies à me préparer pour une année de course davantage fructueuse et enrichissante en 2024.»

Des abandons

Devenu père pour la sixième fois vendredi, l’homme de 52 ans a été incapable de terminer ses trois épreuves de la série. Un bris de suspension à Sebring, des problèmes de freins au Portugal et un accident sur le circuit de Spa-Francorchamps, en Belgique, ont nui à sa cause.

«Deux raisons expliquent notre décision, a spécifié le grand patron de Vanwall, Colin Kolles, au média spécialisé "AUTOhebdo" pour justifier le retrait de Villeneuve. La première, c’est qu’il n’a pas assez de kilométrage à bord de notre voiture, à cause de diverses circonstances. La seconde est que son épouse [Giulia Marra] attend un enfant dans quelques jours. C’est pour cela que nous avons décidé qu’il était mieux pour lui de ne pas piloter au Mans. Nous avons réalisé des tests à Monza [Italie] au début de mai et nous avons pris cette décision après les trois jours d’essais privés.»