Projet de loi C-22: les personnes en situation de handicap ne peuvent plus attendre!

Saviez-vous qu’une personne sur quatre en situation de handicap et en âge de travailler vit sous le seuil de la pauvreté au Canada. Ces personnes en situation de handicap ont deux fois plus de chance de vivre sous le seuil de la pauvreté que les autres. C’est pourquoi nous approuvons les initiatives du gouvernement du Canada qui prend des mesures pour réduire la pauvreté et renforcer la sécurité financière de celles-ci.

Le débat sur la troisième lecture du projet de loi C-22 est maintenant terminé et le vote final a eu lieu au Sénat. Les membres du Sénat ont fait leur part pour assurer un second examen objectif, et c'est au tour maintenant de la Chambre des communes de poursuivre l'esprit de consentement unanime dont tous les partis ont fait preuve depuis le dépôt du projet de loi.

Trois ans se sont écoulés depuis le discours du Trône annonçant la création d'une prestation canadienne pour les personnes handicapées. Déposé à l'origine sous le numéro C-35 en 2021, le projet de loi est mort au feuilleton avant de revenir sous le numéro C-22, déposé il y a près d'un an, le 2 juin 2022.

Le temps presse

Pendant tout ce temps, la sécurité financière des personnes en situation de handicap s'est dégradée. Le temps presse. Le projet de loi C-22 doit recevoir la sanction royale avant que le Parlement ne prenne congé à la fin du mois de juin, sinon aucun progrès ne sera réalisé avant l'automne au moins - soit dans six mois au plus tôt. Les personnes en situation de handicap qui vivent dans la pauvreté ne peuvent tout simplement pas se voir imposer d'autres obstacles.

La Prestation canadienne pour les personnes handicapées est une aide essentielle sur laquelle comptent bon nombre de ces personnes. Étant donné que le Sénat a choisi de renvoyer le projet de loi C-22 à la Chambre avec des amendements, nous demandons que l'on trouve rapidement du temps dans le calendrier de la Chambre pour les débats statutaires nécessaires, notamment sur un arrimage complet avec le Programme de revenu de base (PRB) au Québec.

Priorité

Nous demandons à tous les élus de faire du projet de loi C-22 une priorité absolue afin qu'il reçoive la sanction royale avant le 23 juin et de permettre rapidement un arrimage parfait avec le Programme de revenu de base (PRB) du Québec.

Certains groupes sont plus susceptibles que d’autres de se retrouver en situation de faible revenu. C’est le cas des immigrants récents, des autochtones, des parents seuls, des personnes hors famille âgées de 45 à 64 ans et des personnes ayant une incapacité.

Les personnes en situation de handicap ne peuvent pas attendre ! La Prestation pour les personnes en situation de handicap au Canada changera la donne, et le besoin est urgent.

Photo courtoisie, Radio-Canada / CBC

Dominique Salgado, Directeur général, CAPVISH (Comité d’action des personnes vivant des situations de handicap)