Québec, ville gourmande: une nouvelle adresse où savourer d’authentiques tacos mexicains

Si vous avez déjà visité le Mexique, vous avez certainement mangé des tacos dans un kiosque de rue comme il y en a des centaines. C’est ce type d’expérience vraiment typique que propose le Jalisco Tacos & Drinks, qui vient d’ouvrir une deuxième succursale sur la rue Saint-Jean.

«L’intention c’est que les gens mangent comme on mange au Mexique», me dit le copropriétaire Enrique Rocha avec son accent chantant.

Ce Mexicain d’origine s’est installé au Québec il y a une quinzaine d’années avec sa femme, Georgina Valadez.

De boulot en boulot, ils ont appris le français et se sont intégrés avec leurs deux enfants de 8 et 9 ans.

Vive les carnitas!

Le couple a commencé ses activités de restauration à la suite d’une fête d’anniversaire où les talents de cuisinière de Georgina ont ravi les invités. Dans les semaines qui ont suivi, elle a reçu de nombreuses demandes pour ses carnitas, une préparation de porc mijoté qu’on sert en tacos. De fil en aiguille, elle a ainsi commencé à en préparer la fin de semaine et à les vendre.

Des mois plus tard, en 2020, lorsqu’ils ont décidé d’ouvrir un restaurant de tacos authentiques sur la 1re avenue de Limoilou, ils avaient déjà des fans conquis.

«Le premier jour qu’on a ouvert le restaurant, il y avait trop de personnes, il y avait des personnes qui attendaient dans la rue. On a travaillé beaucoup, beaucoup avant d’ouvrir le restaurant», raconte Enrique, qui a grandi à Mexico.

Leur taqueria fait la part belle aux tacos et en propose six sortes: carnitas (porc confit), cochinita (porc mariné style Yucatán avec oignons et piment achiote), bistek (bœuf grillé), pastor (porc mariné avec de l’ananas), suadero (bœuf cuit lentement) et chorizo (porc haché aux épices).

De la sauce, beaucoup de sauce!

Les tacos sont servis dans des tortillas de maïs faits maison avec des oignons, de la coriandre, du jus de lime et des sauces piquantes. C’est tout!

«Au Mexique, un taco c’est la sauce», partage Enrique, ajoutant que même s’il y a des taquerias à chaque coin de rue dans son pays natal, elles se démarquent par leurs sauces piquantes.

Le Jalisco en propose deux, une verte aux piments jalapenos et une rouge plus relevée avec du piment chile de arbol. Et elles sont délicieuses!

Dès la première bouchée dans les tortillas bien nappées de sauce, je me suis sentie transportée au Mexique. La viande des carnitas n’est pas épicée du tout, ce qui permet d’ajuster le piquant selon sa préférence en y ajoutant de la sauce.

J’ai adoré les cochinitas, préparés avec piment achiote qui relève le goût, ainsi que la petite touche sucrée des tacos al pastor.

De plus, la fin de semaine, le restaurant propose du pozole, une soupe à base de maïs et de porc, et le birria, un ragoût de bœuf aux piments.

Une affaire de famille

C’est Georgina, originaire de Guadalajara dans l’État du Jalisco, qui cuisine les viandes chaque matin. Depuis l’ouverture de leur deuxième adresse dans le faubourg Saint-Jean-Baptiste, le couple peut compter sur l’aide de la sœur et de la cousine de Georgina, qui ont fait le voyage pour prêter main-forte.

Les proprios n’échappent pas à la pénurie de main-d’œuvre actuelle et font de longues heures dans leurs deux commerces.

«C’est beaucoup de travail, mais j’adore travailler fort», admet Enrique.

Le couple d’infatigables envisage même une troisième succursale à Lévis dans les prochains mois.

Jalisco Tacos & Drinks

1209, 1re Avenue et 635, rue Saint-Jean

Ouvert du mardi au dimanche