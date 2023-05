Repêchage de la LNH: le gros lot Bedard et neuf autres joyaux sous la loupe des recruteurs

En 2005, les Penguins de Pittsburgh ont gagné la loterie pour Sidney Crosby. En 2015, les Oilers d’Edmonton ont gagné la loterie pour Connor McDavid. En 2023, une autre équipe de la LNH héritera d’un jeune prodige en Connor Bedard.

«Tu n’as pas le choix de le placer dans le moule rare d’un talent générationnel. Il a un talent incroyable, mais une attitude tout aussi incroyable, a dit un recruteur de l’Ouest. Il changera l’image d’une franchise comme McDavid et Crosby l’ont fait.»

Gary Bettman et Bill Daly procéderont à la loterie le 8 mai prochain. Il y aura deux loteries, une pour le premier choix et une autre pour le deuxième choix. Deux tirages qui changeront donc l’histoire de deux équipes.

Le Canadien aura sa part de boules dans le fameux boulier. Sur le plan mathématique, le CH aura 8,5% des chances d’hériter du phénomène des Pats de Regina. Au printemps 2022, le Tricolore avait gagné la loterie pour le premier choix, jetant son dévolu sur l’ailier slovaque Juraj Slafkovsky quelques mois plus tard. Mais à cette époque, le Tricolore avait 25,5% des chances de remporter la mise, soit le meilleur pourcentage possible.

«On est confiant qu’indépendamment du résultat, on aura un très bon joueur à repêcher, avait souligné Hughes lors du bilan de son équipe du 14 avril. Oui, on souhaite gagner la loterie encore. Mais il y a plusieurs beaux espoirs.»

Selon les résultats de la loterie, le Tricolore pourrait obtenir le premier, le deuxième, le cinquième, le sixième ou le septième choix au premier tour. Il y a aussi une infime probabilité de parler au troisième échelon (0,3%).

Les Ducks favoris

Un an plus tard, les Ducks d’Anaheim se retrouvent dans cette même position grâce à leur 32e et dernière place au classement général.

Pat Verbeek, directeur général des Ducks, a donc 25,5% des chances d’accueillir Bedard au pays de Walt Disney, en Californie. Les Blue Jackets de Columbus, les Blackhawks de Chicago et les Sharks de San Jose ont également de fortes chances de voir leur logo dans les mains de Daily quand il tournera son carton.

Une cuvée talentueuse

Si le repêchage de 2022 n’avait rien de magique avec les Slafkosvky, Simon Nemec, Logan Cooley et Shane Wright, c’est une autre histoire pour l’encan de 2023. On le décrit comme l’un des très bons des dernières années.

«Le CH n’a pas gagné la bonne année, a répliqué un recruteur de l’Ouest. Parmi les espoirs de 2023, il y en a facilement quatre ou cinq qui auraient pu devenir le premier de classe en 2022.»

Après Bedard, Adam Fantilli, Matvei Michkov, Leo Carlsson et Will Smith ont également l’étiquette d’attaquants très talentueux.

À 18 ans et à sa première année avec les Wolverines du Michigan, Fantilli a gravé son nom sur le trophée Hobey-Baker, décerné au meilleur joueur de la NCAA. Le grand attaquant ontarien de 6 pi 2 po a connu une saison remarquable de 65 points en 36 rencontres au Michigan.

Le mystère Michkov

Le Connor Bedard de la Russie. C’est la comparaison qui revient souvent avec Michkov. Il est un ailier très dynamique, mais son passeport risque de faire reculer bien des DG. La Russie reste en guerre avec l’Ukraine, son père est décédé mystérieusement lors des dernières semaines et il a un contrat avec le SKA de Saint-Pétersbourg jusqu’en 2025-2026.

«Il sera le mystère du repêchage, a prédit un recruteur de l’Est. L’équipe qui le repêchera pourra attendre longtemps comme le Wild avec Kirill Kaprizov. Mais Kaprizov était un choix de cinquième tour, pas un deuxième, troisième ou quatrième choix au total!»

Si Michkov sort du top trois, le Suédois Leo Carlsson ou l’Américain Will Smith s’y invitera. Dans le meilleur des mondes, Carlsson a le potentiel pour devenir un Mats Sundin, alors que Smith a des habiletés offensives rares.

Les 10 espoirs analysés

Méthodologie des cartes des recruteurs

Le Journal a sondé quatre recruteurs, trois de l’Association de l’Ouest et un de l’Association de l’Est, pour créer les cartes des recruteurs. Nos quatre espions ont offert des notes sur cinq pour cinq aspects différents: sens du jeu, rapidité, caractère/compétiteur, habiletés avec la rondelle et force physique. On vous présente la moyenne des résultats après une compilation des fiches des quatre recruteurs.

Une note de cinq sur cinq reste un élément rare. Pour illustrer son talent générationnel, Connor Bedard a décroché trois notes parfaites. Matvei Michkov et William Smith ont également reçu une note parfaite, mais dans une seule catégorie. Dans l’ombre des plus gros noms, Colby Barlow a décroché un cinq pour son caractère.