Un comité préconise de maintenir les conseils municipaux les mardis

Un comité d’élus municipaux suggère à l’administration du maire Marchand de pérenniser le projet pilote prévoyant que les conseils municipaux de Québec débutent les mardis à 14h plutôt que les lundis à 17h.

C’est ce que Louis Martin, président du comité et président du conseil municipal, a fait savoir mercredi au Journal.

Le projet pilote, qui vise une meilleure conciliation travail-famille pour les élus municipaux, est en vigueur entre février et juillet. Après plusieurs discussions, réunions, échanges et sondages entre les élus, le comité suggère au comité exécutif de rendre permanentes ces trois principales mesures : La tenue des conseils le mardi plutôt que le lundi, la division du conseil en deux portions (une administrative et l’autre politique) et la tenue d’un seul conseil en mars pour permettre aux élus de bénéficier de la semaine de relâche.

Prochaines étapes

Ces propositions doivent être entérinées par le comité exécutif puis votées par la suite par le conseil municipal, vraisemblablement lors de la séance du 20 juin, soit l’avant-dernière avant les vacances estivales. Des changements mineurs à la suggestion du comité peuvent être apportées à chacune de ces étapes, a rappelé M. Martin.

Tout en de demeurant discret quant aux positions des membres du comité, Louis Martin a révélé que la pérennisation des principaux éléments du projet pilote a recueilli l’assentiment des élus municipaux dans une proportion allant du deux-tiers au trois-quarts.

Participation citoyenne

D’autre part, la conseillère de Québec d’abord (QcDab), Alicia Despins, a déposé un avis de proposition au début mai dans lequel elle demandait au comité de M. Martin de comparer le portrait de la participation citoyenne au conseil municipal de Québec par rapport à d’autres villes québécoises.

Au cours des dernières semaines, des élus de QcDab se sont inquiétés de constater que le public semble moins présent lors des séances ordinaires du conseil municipal depuis le changement d’horaire.