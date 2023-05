Un moment rempli de fierté pour l'entraîneur adjoint du Canadien de Montréal, Stéphane Robidas

KAMLOOPS | Il n’y avait qu’un mot pour résumer ce que Stéphane Robidas a ressenti lorsqu’il a appris que les Hurricanes de la Caroline avaient enfin offert un pacte à son fils: fierté.

L’entraîneur adjoint du Canadien de Montréal est à Kamloops avec Justin pour vivre avec lui ce qui, on le sait maintenant, sera ses derniers moments dans le hockey junior.

«Je suis très fier et très content pour lui. C’était une distraction qui n’était pas nécessaire dans un tournoi comme celui-là et maintenant que c’est fait, il peut se concentrer sur le hockey», a-t-il réagi.

Une saison rocambolesque

Au-delà du contrat en tant que tel, c’est tout le chemin parcouru par son fils qui le rendait fier. La saison 2022-2023 n’aura pas été de tout repos pour Justin qui, en plus de vivre dans l’incertitude quant à son avenir professionnel, a été échangé des Foreurs de Val-d'Or aux Remparts après avoir passé les trois premières années et demie de sa carrière en Abitibi, un troc qui avait coulé dans les médias en août, alors qu’il ne devait être finalisé qu’en décembre.

«Il m’a impressionné, assure le paternel. Quand la transaction vers Québec a été annoncée, il a eu à gérer ça. C’était le capitaine à Val-d’Or et il était dans une position très inconfortable. Il s’est quand même présenté et a joué tous ses matchs avec les Foreurs, dont trois contre Québec. Il fallait qu’il reste concentré et qu’il fasse la part des choses. Je lui lève mon chapeau.»

Si la transition vers Québec n’a pas été facile au début, Stéphane Robidas assure que son fils n’y voit que du positif, maintenant.

«Il est arrivé dans une organisation qui faisait les choses différemment de Val-d’Or, il avait un rôle différent. Aujourd’hui, je suis convaincu qu’il est fier d’être passé au travers de ça. Il a appris de belles leçons qui vont lui servir pour le restant de ses joueurs. L’expérience ne s’achète pas, elle s’acquiert, et ce qu’il a vécu ne peut qu’être bénéfique.»

Gratifiant

Justin Robidas n’avait d’ailleurs que de bons mots pour son père, après la victoire du trophée Gilles-Courteau, le 21 mai dernier. «Je lui dois tout ça», avait-il mentionné, peu de temps après l’avoir serré dans ses bras avec émotion.

«C’est tellement plaisant et gratifiant de voir ton enfant jouer et vivre des émotions comme ça, après une grosse victoire et un championnat. J’ai toujours aimé le voir jouer, même quand il était atome ou pee-wee. Je n’ai pas eu la chance de vivre ce qu’il vit et je le vis un peu à travers lui. Ce sont de beaux moments», ajoutait Stéphane.