Un week-end à Lyon, la capitale gastronomique de la France

Lyon doit sa réputation à sa soie, sa richesse gastronomique et culturelle et à sa qualité de vie. La troisième plus grande ville de France se démarque en tous points de Paris et Marseille. Marquée par le confluent Rhône-Saône, la ville s’organise autour de son eau et de ses deux collines, Fourvière et Croix-Rousse. Résultat? Une ville qui respire, qui prend la peine de se poser et où il fait bon vivre.

Sur la promenade de la Presqu’Île, il n’est pas rare de croiser des gourmands allongés dans l’herbe autour d’un pique-nique ou d’autres qui dégustent un kir sur une terrasse au soleil. Les étudiants se réunissent sur les berges et les amoureux.ses se rencontrent dans les parcs de la ville.

La mobilité et la gastronomie sont reines dans cette ville qui ne nécessite qu’une visite pour tomber sous son charme.

Voici donc quelques bons plans pour explorer les plus beaux attraits et toute la gastronomie de Lyon en une fin de semaine.

VENDREDI

16H - Balade dans le quartier du Vieux-Lyon à travers ses petites rues

Aussitôt vos bagages déposés à l’hôtel, partez à découverte du Vieux-Lyon. Passez par la passerelle Saint-George pour prendre une photo devant les façades colorées de la ville. Lors de votre balade dans le Vieux, prêtez une attention particulière aux traboules. Il s’agit de passages secrets qui permettent de se déplacer sous les immeubles. C’est le joyau de la ville! Aussi, faites un crochet au 16 rue du Bœuf où se cache une demeure emblématique appelée Maison du Crible ou la maison de la Tour Rose.

18H - Marchez sur les toits de la basilique Notre-Dame-de-Fourvière

En surplomb du bruit de la ville, la basilique Notre-Dame-de-Fourvière est une figure de proue de la ville. Impressionnante, elle émerveille par ses milliers de détails. Pour s’y rendre, on emprunte le funiculaire en compagnie des Lyonnais et Lyonnaises. Profitez de votre promenade pour participer à l’une des visites des toits de la Basilique. Vous aurez Lyon à vos pieds, et aurez droit à un point de vue à 360 degrés.

- 14 euros pour la visite insolite classique, 18 euros pour la visite nocturne.

- 8, place de la Fourvière, 69005, Lyon, fourviere.org

20H - Souper dans un bouchon lyonnais

Véritable temple de la gastronomie, une visite à Lyon ne serait complète sans un passage dans un bouchon lyonnais où règne nappes à carreaux et convivialité. Il s’y sert une cuisine canaille (une cuisine simple, sans chichis, mais très roborative). À la carte: pâté-croûte, grattons, cervelle de canuts, tablier de sapeur, tripes, andouillettes, quenelles de brochet et tarte aux pralines (à ne pas manquer!). En ville, nos bouchons favoris sont Daniel & Denise, la Meunière, le Bistrot d’Abel, la Tête de lard et les Fines Gueules.

- danieletdenise.fr

- www.lameuniere.fr

- www.maisonabel.fr/maison-abel/le-bistrot-dabel

- www.bouchonlatetedelard.fr

- www.fines-gueules.fr

SAMEDI

9H - Visite des Halles Paul Bocuse

Faites le plein de spécialités locales dans ce marché couvert qui abrite une soixantaine de commerçants (écaillers, fromagers, bouchers, maraîchers, pâtissiers et plus). On vous encourage à tester des huîtres (à déguster avec du poivre du moulin), de la praline rose, du fromage Saint-Marcellin de la Mère Richard, de la rosette de Lyon et des ravioles.

- 102, cours Lafayette, 69003, Lyon, halles-de-lyon-paulbocuse.com

12H - Dîner au Food Traboule

C’est dans le Vieux-Lyon que s’est installé un «food court» gastronomique qui met de l’avant le talent des chefs de la ville avec 12 comptoirs. Voilà l’occasion de goûter à la pizza napolitaine du Ludo’s pizza et à la poutine du comptoir Burger. Il y en a pour tous les goûts!

-22, rue du Bœuf, 69005 Lyon, foodtraboule.com/en/the-menu

14H- Balade à vélo

Les pistes cyclables se sont multipliées ces dernières années à Lyon. Priorisez la bicyclette pour découvrir la ville sous un nouveau jour. Longez les deux fleuves à bord d’un vélo électrique filant à toute vitesse. L’entreprise Com Hic propose la location de vélos électriques et offre des parcours thématiques avec guides.

- www.comhic.com/fr/visite-lyon-velo-electrique

16H - Lancer l’apéro au Pop & Wine

Une belle carte des vins biodynamique, un service impeccable et une atmosphère très jeune: bienvenue dans ce petit bijou de buvette. Le Pop & Wine propose un apéro tout en couleur (et en néons).

- 14, rue Palais Grillet, 69002 Lyon, popandwine.fr

20H - Souper à la Brasserie Georges

On se sent transporté dans les années 1800 dans cet immense restaurant toujours bondé. La Brasserie Georges fut longtemps le repaire des célébrités (dont Édith Piaf, Charles Aznavour, Émile Zola et tant d’autres) qui cherchaient à souper entre Paris et Marseille. Plusieurs viennent pour fêter leur anniversaire. Et pour cause, la Brasserie Georges éteint les lumières et un orgue joue la fameuse chanson de joyeux anniversaire. À essayer: la bière brassée sur place, la choucroute et l’omelette norvégienne.

- 30 cours de Verdun, 2e, Lyon

DIMANCHE

10H - Prendre le café chez Mokxa dans le quartier Croix-Rousse

Une balade dans la Croix-Rousse est un immanquable à Lyon. Commencez la journée au café Mokxa, puis baladez-vous dans les rues pavées du quartier. De la place du Gros-Caillou, vous tomberez sur un parc avec une vue incroyable sur Lyon. Préparez vos caméras!

- 5, rue Victor Fort, Lyon, cafemokxa.com

12H - Dîner au Comptoir Sauvage

Prenez une pause de la viande en visitant cette adresse 100% végétarienne. Au cœur de la Croix-Rousse, osez une assiette colorée jumelée avec un matcha glacé ou un latté soigneusement préparé. Le menu comprend plusieurs options véganes et sans gluten.

- 1, rue du Pavillon 69004 Lyon, www.comptoirsauvage.com

14H - Visite du Musée Cinéma et miniatures Vieux-Lyon

Retrouvez plus de 450 objets mythiques de tournage, et 120 scènes miniatures plus réalistes que jamais. Ce musée fait la fierté de Lyon, et une visite suffit pour se replonger dans les grands classiques du cinéma.

- Tarif: 13,90 euros et 9,90 euros pour les 4 à 15 ans.

- 60, rue Saint-Jean, 69005 Lyon

16H - Se poser au Jardin de Montréal dit aussi «Jardin des Curiosités»

Offert par la ville de Montréal, à l'occasion du vingtième anniversaire des relations de coopération avec Lyon, ce parc mérite une visite. Vous profiterez d’un incroyable point de vue sur Lyon et ses toits orangés. On se plaît à s’y balader et contempler les œuvres d’art qui ornent le parc.

- 8, place de l'Abbé Larue, 69005, Lyon

BON À SAVOIR

- Air Transat annualise sa liaison entre Montréal et Lyon. Les billets sont offerts à partir de 860$ pour l’aller-retour. Prévoyez payer plus cher durant la haute saison.

www.airtransat.com

- En TGV, comptez 2h pour un trajet Paris-Lyon et 1h43 pour un trajet Marseille-Lyon

- Pour faciliter les déplacements en ville, on vous encourage à prendre le City Card qui permet un accès illimité à l’ensemble du réseau de transports en commun (tramway, métro, bus et funiculaire). Disponible pour 1 à 4 jours. Info: www.lyoncitycard.com

* Ce voyage a été réalisé grâce à une invitation d’Air Transat www.airtransat.com