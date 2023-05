Une chicane de voisins qui dégénère pourrait avoir le dernier mot sur l'avenir du Casse-croûte de Neuville

Une chicane de voisins, liée à un problème de stationnement, est en train d’avoir raison des propriétaires du Casse-croûte de Neuville, qui songent à fermer leur commerce, si cela n'arrête pas.

«On se disait “c’est une belle folie” lors de l'achat du casse-croûte, mais c’est devenu une folie tout court», lancent Denis Bergeron et sa conjointe, Nathalie Fortin, qui n'en peuvent plus.

Chaque année, depuis trois ans, le ministère des Transports du Québec (MTQ) resserre l’étau à la suite de pressions du voisinage (voir tableau).

Le Casse-croûte de Neuville est en quelque sorte victime de son succès. Le stationnement, qui compte une douzaine de places, est vite rempli les jours de grand achalandage. Malgré l'interdiction du MTQ, qui a fait installer des pancartes, les voitures continuent de se garer le long de la route 138, devant les maisons des voisins. La limite de vitesse est de 70 km/h à cet endroit.

M. Bergeron considère qu’il est victime d’acharnement de la part du ministère puisque de telles mesures n'existaient pas lorsqu'il a acheté le commerce, en 2017.

«La solution, c’est que ça redevienne comme c’était avant. Le MTQ, la Sûreté du Québec et la Ville de Neuville ont toujours toléré le stationnement le long de l’accotement», a dit M. Bergeron, qui n'est plus certain de vouloir continuer dans ce contexte.

Diane Tremblay

«Si je ferme, on perd 400-500 000$ parce que ce n’est plus revendable. Je perds une partie de ma retraite», ajoute-t-il.

Il estime que sa clientèle a chuté de 50% depuis l’installation des pancartes qui n'ont pas réussi à faire baisser la tension dans le voisinage.

De la grogne chez les voisins

Pour les voisins, le problème réside dans le fait que les policiers de la Sûreté du Québec ne font pas respecter l’interdiction de se stationner. En mai 2022, un accident entre un client et un usager de la route 138 s’est produit près du casse-croûte.

Selon Lucie Roy, qui est voisine immédiate du commerce, les automobilistes continuent d’utiliser l’accotement pour se stationner.

«Il y a 10 à 15 voitures régulièrement, de 10h le matin jusqu’au soir. Je reste dans une côte, quand je veux sortir de mon entrée, je ne vois rien. C’est dangereux», dit la dame qui s’inquiète pour la sécurité des usagers de la route.

Diane Tremblay

Selon elle, l’installation des pancartes du MTQ n'a pas amélioré la situation.

«Le problème, c’est le propriétaire, il se fout de tout», a-t-elle réagi.

«Le MTQ a fait son travail», ajoute un autre voisin qui préfère garder l’anonymat.

Selon lui, la solution passe par le respect de la réglementation en place.

«Avant, c’était une cabane à patates frites. Lui, il en a fait un Ashton et il n’a pas de terrain. La Ville a octroyé les permis, le problème est là», dit-il.

Des frais d’avocat pour «une expropriation déguisée»

M. Bergeron a dépensé à ce jour près de 25 000$ en frais d’avocat dans cette saga. Des accusations et des mises en demeure, impliquant la Ville de Neuville et le MTQ, s’ajoutent au tableau. Le propriétaire reproche à ses voisins de faire fuir sa clientèle en jouant eux-mêmes à la police.

Il soutient qu'il est victime d’une expropriation déguisée et il ajoute que la survie de son commerce saisonnier est compromise. De son côté, la Ville de Neuville refuse de commenter le dossier «parce qu’il est judiciarisé».

«On a acheté ça pour le plaisir. On voulait initier nos filles à tenir un commerce. [...] Il y a des matins où on en pleure. C’est dur sur les émotions, c’est dur sur la santé, c’est dur sur la famille», confient M. Bergeron et Mme Fortin.

Cette dernière était infirmière bachelière avant de se lancer dans cette aventure dont elle garde un goût amer. M. Bergeron, quant à lui, est planificateur financier. Le couple effectuait ses premiers pas en restauration.

«La restauration, c’est bien l’fun, mais je n’ai plus le goût de continuer avec ce qui se passe autour. C’est de l’acharnement. Avoir su, je n’aurais jamais lâché ma licence», regrette Mme Fortin qui a pris la décision de retourner sur les bancs d'école pour compléter son actualisation afin de retourner dans la profession.

En fin de journée mardi, le MTQ a répondu qu'il ne commenterait pas le dossier étant donné les procédures judiciaires en cours. Quant à la Sûreté du Québec, nous sommes en attente de réponses.

Casse-croûte de Neuville (429, route 138)

Fondé en 1954;

Acheté par Denis Bergeron et sa conjointe Nathalie Fortin en 2017;

Lors de l’acquisition, ils investissent près de 275 000$ en rénovations après avoir obtenu les permis de la Ville;

En 2018, les propriétaires procèdent au réaménagement de leur terrain arrière pour ajouter un module de jeux et quatre tables de pique-nique, pour un total de 14;

En 2021, le MTQ fait installer des pancartes de stationnement interdit sur 500 mètres du côté nord de la route 138;

En 2022, le MTQ ajoute des pancartes du côté sud;

En 2023, hachurage de la chaussée pour renforcer les interdictions de se stationner (en planification).