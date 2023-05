Vidéo: un ours noir se gâte en volant une soixantaine de cupcakes à une boulangerie

Les employés d’une boulangerie à Avon au Connecticut ont eu toute une surprise en découvrant mercredi dernier un ours noir s’empiffrant d’une soixantaine de cupcakes qu’ils venaient de charger dans leur véhicule de livraison.

«Il y aura un délai dans l’ouverture [de la boulangerie] à Windsor-Sud. Je ne croyais jamais dire ça, mais un ours est entré dans notre boulangerie et a chargé vers une des employées. Nous sommes en sécurité, mais les cupcakes ne le sont pas», a écrit la propriétaire Miriam Stephens sur Instagram mercredi dernier.

Sur les vidéos de caméra de sécurité, obtenue par WTNH et partagée par BBC, on peut apercevoir un ours noir se dirigeant vers une porte de garage ouverte, avant de ressortir avec un cupcake dans la gueule.

Visiblement satisfait, le gourmand animal retourne ensuite vers la source des gâteaux pour tirer une boîte complète jusqu’à l’extérieur, devant les yeux de deux employés, qui s’empressent de fuir les lieux.

«[L’employée] était en train de paqueter le dernier item avant que je parte. Elle était sur le côté du véhicule quand elle a levé les yeux et aperçu l’ours qui la regardait [...] Tout d’un coup, on l’a entendue crier au meurtre et hurler “il y a un ours dans le garage”», a relaté la propriétaire dans une seconde publication sur Instagram.

Sur les images, le malfrat est finalement chassé doucement des lieux après que les employés se soient approchés de lui en klaxonnant dans une voiture «comme une personne folle», a-t-elle poursuivi.

Heureusement, personne – et aucun ours – n’a été blessé, malgré la soixantaine de cupcakes engloutis.

Il y aurait entre 1000 et 1200 ours noirs vivant au Connecticut, tandis que plus de 158 d’entre eux auraient été aperçus en pleines villes l’an dernier, a rapporté «The Guardian» samedi.

«La fréquence et la sévérité des interactions entre humain et ours grandissent», a indiqué de son côté le porte-parole du département de l'Énergie et de la Protection de l'environnement du Connecticut, Paul Copleman, au média anglophone.