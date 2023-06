PICARD, Jacques



Au CHU Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 25 mai 2023, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Jacques Picard, époux de feu dame Huguette Pelchat, fils de feu dame Cécile Lacroix et de feu monsieur Alexandre Picard. Il demeurait à Wendake. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lale vendredi 2 juin 2023 de 18h à 21h, ainsi quLes cendres seront déposées au columbarium du cimetière de Wendake. Il laisse dans le deuil, ses enfants : Clément (Marie-Claude Huard) et Orania (Adam Picard); ses petits-enfants : Casandra (Alexandre Dumas), Hugo (Katherine Pilotte); ses arrière-petits-enfants : Manu et Livia; ses frères et sœurs : Gilles (Rose Meunier), Claudette (Jean-Pierre Cantin), feu Diane (feu Jean-Louis Boudreault), les membres des familles Pelchat, Picard, Morin, Turmel et Tanguay, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.es. Un sincère remerciement au personnel de la Résidence Marcel Sioui et de l'hôpital de l'Enfant-Jésus, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté.