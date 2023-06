GRÉGOIRE, Gilles



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 20 mai 2023, à l'âge de 84 ans et 2 mois, est décédé monsieur Gilles Grégoire, époux de feu madame Aline Sénéchal, fils de feu madame Apolline Thibeault et de feu monsieur Eugène Grégoire. Il demeurait à Québec.Nous vous invitons à laisser un message de condoléance à la famille sur le site web de la Coopérative funéraire des Deux Rives.https://www.coopfuneraire2rives.com/avis-de-deces/gilles-gregoire-245451/Il laisse dans le deuil ses enfants : Nancy (Wilson Lacroix) et Stéphane (Caroline Bérubé); ses petits-enfants : Émilie (Olivier Rhéaume), William et Samuel; son frère André (Hélène Goulet); son beau-frère et ses belles-soeurs : André (Alice Châtigny), Lise (feu Joachim Tardif) et Madeleine, ainsi que ses cousins, cousines, neveux, nièces, parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre son épouse Aline Sénéchal; son fils Yves; ses frères et sa soeur: Thérèse (feu Maurice Gravel, Gérard Maheux), Jacques (feu Louise Lachance), Jean (feu Lorraine Denis) et Henri (Claudette Lemieux); son beau-frère et ses belles-soeurs : Lucie (feu Louis Coulombe), Pauline (Yves Fréchette), Gilles (Armande Bouchard), Liliane (Michel St-Laurent).Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec, Téléphone : 418 683-8666, site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.