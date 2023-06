BOSSÉ, Maurice



À l'Hôpital St-Sacrement le 21 mai 2023, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Maurice Bossé, époux de dame Monique Guay. Il demeurait à Québec. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu Clément Bossé (Magdeleine Michaud), feu René Bossé, feu Simon Bossé (Georgette D'Anjou), Nicole Bossé (Julien Ouellet), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Guay : feu Paul-Émile (feu Irène Holtman), feu Rose-Hélène (feu Michel Couture), feu Annette (feu Luciel Leblanc), feu Lucille (feu Walter Cyr), feu Rolande, feu Rénald (feu Victorienne Coulombe), feu Anita, Jean-Denis (feu Marie-Rose Voyer), feu Charles-Henri (feu Louisette Bégin), Jean-Yves (feu Micheline Tremblay) et Conrad (Yolande Blouin) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital St-Sacrement (CHUQ). https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DS18/ La famille recevra les condoléances au complexede 12h à 15h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site web au www.groupegarneau.com à compter du samedi 3 juin 15h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".