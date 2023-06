ROY, Jocelyn



À l'Hôpital St-François d'Assise de Québec, le jeudi 4 mai 2023 à l'âge de 62 ans et 2 mois, est décédé monsieur Jocelyn Roy, conjoint de madame Annie Bouchard et fils de feu Henri Roy et de madame Gabrielle Veilleux. Il demeurait à St-Apollinaire et autrefois à Saint-Georges. Il était reconnu pour sa bonne humeur, sa générosité, son travail de finition toujours impeccable et d'avoir le souci du détail. Il trouvait son bonheur dans le don de soi, aider et penser aux autres était son passe-temps. La famille recevra les condoléances à la résidence funérairele samedi 3 juin 2023 de 9h à 12h15.et l'inhumation aura lieu au cimetière St-Georges sous la direction de La maison Roy & Giguère Inc. Saint-Georges. Il laisse dans le deuil sa conjointe : Annie Bouchard; sa maman : madame Gabrielle Veilleux (feu Henri Roy); son fils : Dominic Roy (Alex Mathieu-Lessard), son beau-fils : Marc-Antoine Desjardins (Audrey Lebrasseur); sa petite-fille : Sophia Desjardins. Il était le frère de : Lise (feu Jean-Charles Turcotte), Jacques, Alain (Ghislaine Lefebvre), Suzanne (Gérald Poulin), Gaston (Louise Veilleux), Monique (Patrick Fortin) et Gaétane (Jacques Vachon). Il était le beau-fils de : monsieur Jean-Paul Bouchard et madame Léona Lavoie. Il était le beau-frère de : Yves Bouchard (Nadine Beaulieu) et Marie-Ève Bouchard (Marc-Olivier Plante). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s et les membres de la famille Vachon. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du coeur Beauce-Etchemin, 2640, boulevard Dionne, Saint-Georges, G5Y 3X8.