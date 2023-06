FRADETTE, Robert



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 19 mai 2023, est décédé à l'âge de 85 ans et 8 mois, monsieur Robert (Bobby) Fradette, époux de madame Micheline Tanguay. Il était le fils de feu Joseph Fradette et de feu Rosa Théberge. Il demeurait à Armagh, Bellechasse.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants : Simon (Marie-Ève Godbout) et Julie (Patrick Audet) ainsi que ses 5 petits-enfants : Sandrine, Alice et Laurence Fradette, Rose-Marie et Jérémie Audet. Il laisse également dans le deuil ses sœurs : Rose (René Doiron), Yolande, Germaine (feu Daniel Dicso), Marie (Jean-Paul Bernatchez), Lise (Rémi Dubreuil), Ginette (Simon Bérubé) ainsi que sa belle-sœur Denise Mercier (feu André Fradette). Il est allé rejoindre ses frères et sœurs de la famille Fradette : Aimé (Marie Blanchette), Lionel (Cécile Roy), Lina (Émile Rouillard), Maurice (Cécile Guillemette) et Jeannine (Philippe Gonthier). De la famille Tanguay, il laisse également dans le deuil sa belle-mère Thérèse Bédard (feu Gérard Tanguay); ses beaux-frères et belles-sœurs: Marie-Paule (Anatole Beaudoin), Gabrielle (Gaétan Dugal), Lucie (Gérald Mercier), Lionel (Cynthia Irby), Rosaire (Johanne Picard), Laurent (France Tanguay) et Manon ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.Ses cendres seront déposées au columbarium du salon funéraire Roy et Rouleau inc, Armagh. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôtel Dieu de Lévis et des services ambulanciers d'Armagh pour les bons soins et son dévouement auprès de monsieur Fradette. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis (fhdl.ca). Monsieur Fradette a été confié pour crémation à la