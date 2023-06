THÉRIAULT, Thérèse Morneau



Au CHSLD de Coteau-du-Lac le 13 mai 2023, est décédée à l'âge de 84 ans et 9 mois Mme Thérèse Morneau, épouse de feu M. Edmond Thériault; fille de feu Mme Eugénie Boucher et de feu M. Philippe Morneau. Elle demeurait à Coteau-du-Lac, autrefois à Saint-Pascal, Kamouraska. La famille recevra les condoléances à laà compter de 13 h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Isabelle, Philippe (Nadia Naomi Weber), Louis (Nancy Chouinard); ses petits-enfants : William, Charlotte, Béatrice, Anna-Christine, Julia-Rose, Éli, Alex, Coralie, Alexia. Elle était la sœur de : feu Gilberte (feu Paul Bérubé), feu Charles (feu Lucille Lévesque), feu Jean (feu Odette Malenfant), feu Louis (feu Madeleine Caouette), feu Paul (Lucille Taillon) et la belle-sœur de : feu Henri (Lucie Lajoie), Henriette (feu Ovila Paradis), Marcel (feu Angela Lebel), feu Guy (Céline Lapointe). Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents des familles Morneau et Thériault ainsi que ses ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du CHSLD de Coteau-du-Lac pour leur dévouement et les bons soins prodigués au cours des dernières années. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer, 507-460 rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal (Québec) H3B 1A7 ou à la Fabrique de Saint-Pascal, 509, rue Taché, Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0. La direction des funérailles a été confiée à la