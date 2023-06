LAMARRE, Fernande Mess



À Québec, respectivement le 13 mars 2023, à l'âge de 87 ans et le 17 mai 2023 à l'âge de 95 ans, sont décédés madame Fernande Mess et son époux monsieur Yvon Lamarre. Ils demeuraient à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 3 juin 2023, de 10 h 30 à 13 h 30.Les cendres seront déposées au cimetière Notre-Dame-de-Belmont après les funérailles. Ils laissent dans le deuil leurs enfants: Louise (Jacques Roy) et Jean (Dany Boutet); leurs petits-enfants: Myriam (Marie-Ève Groleau), Véronique (Anthony Cerqua), Nicholas (Brenda Gonzales) et Roxanne Lamarre (César Perez); leurs arrière-petits-enfants: Raphaëlle et Candice Cerqua, Olivier Groleau-Lamarre, Jacqueline Lamarre et Sofia Perez. Madame Mess laisse également dans le deuil ses sœurs: Jeannine (André Juneau) et Micheline (feu André Toupin). Monsieur Lamarre laisse dans le deuil sa sœur Lise Lamarre ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Ils sont allés rejoindre leurs frères et leurs sœurs qui les ont précédés : Marcel (Linda Flageol), Lucille et Roger Mess, Lucille, Louise-Hélène, Marie, Jean-Paul et Jules Lamarre. La famille tient à remercier tout le personnel de la maisonnée 4B de la résidence Humanitae de Québec pour les bons soins exceptionnels prodigués et leur humanisme ainsi qu'à toutes les personnes qui ont porté une attention spéciale à Fernande durant ses dernières années de vie. La famille tient à remercier tout le personnel de l'unité de gériatrie du CHUL pour les bons soins prodigués et leur accompagnement empreint de dignité lors de la fin de vie de monsieur Lamarre. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec au 1040, avenue Belvédère bureau 305, Québec, Qc, G1S 3G3, www.societealzheimerdequebec.com et/ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC de Québec, www.coeuretavc.ca Des formulaires seront disponibles sur place.