DOYON, Denis



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 10 mai 2023 est décédé, à l'âge de 76 ans, monsieur Denis Doyon, époux de feu dame Marcelle Binet. Né à St-Louis de Courville il était le fils de feu madame Jeannette Garneau et de feu monsieur Marie-Louis Doyon. Sont très attristés par son départ, son fils Christian (Laurie St-Pierre), sa " poupoune " Daphnée (petite-fille), ses frères et soeurs : feu André (Suzanne Lebeau), Michel, Monique (Gaétan Lessard), Danielle, Yves (Hélène Rodrigue) et Christiane (Guy Rouleau), ses belles-soeurs et beaux-frères de la famille Binet : feu Lise (feu Camille Côté) et Jacques (Raymonde Sansfaçon) ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et amies. La famille recevra les condoléances àde 17h00 à 20h.Il vous sera possible de la visionner en direct ou en reprise via https://funeraweb.tv/fr/diffusions/74387. Ses cendres seront déposées au cimetière St-Louis de Courville le 16 juin à 15h. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Maladies du coeur et de l'AVC, Site : www.coeuretavc.ca, Tél. : 1-888-473-4636.