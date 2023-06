CHARTIER, Gilles



À son domicile le 21 avril 2023, à l'âge de 79 ans et 6 mois, est décédé Gilles Chartier, conjoint de Josée Simoneau. Né à Saint-Pascal de Maizerets, il demeurait à Limoilou depuis 30 ans. Il était le fils de feu dame Blanche Légaré et de feu Paul-Aimé Chartier. Les membres de la famille recevront les condoléancesdès 13h àCafé et biscuits seront servis après les hommages. (Le stationnement est gratuit devant l'édifice.) Gilles laisse dans le deuil sa conjointe Josée; ses enfants : Anthony (Marie-Andrée Fortier), Dominik (Geneviève Morneau) et Lisa (Jason Hewkin); ses petits-fils : Rafael, Akian, Maxime, Léon et Luca; sa soeur Colette; ses beaux-frères et belles-soeurs : Monique, Lauréat (Nicole), Anne, Jean (Hélène) et Gaétane (Serge); ses neveux et ses nièces; son ami Marcel; ses nombreux voisins : spécialement madame Ginette, madame Hamel et Yves ainsi que ses amis de la famille de Bill et Bob. Il est parti rejoindre ses parents, ses frères et soeurs, ses beaux-frères, ses belles-soeurs et ses beaux- parents. La famille tient à remercier le personnel médical de l'Hôpital Saint-François d'Assise, le service ambulancier et le personnel des soins à domicile Limoilou : Julie, Pascale, Sophie, Johannie, Mireille, les Dr Marcotte, Dre Cyr et Véronique (inhalothérapeute) pour leur délicatesse et les soins prodigués à Gilles. Pour découvrir les oeuvres de Gilles vous pouvez visiter son site : https://atelierlechartier.com/. Merci de compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation IUCPQ, 2700 chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC) G1V 0B8, téléphone : 418 656-4999. https://fondation-iucpq.org/je-donne/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.