BAKER, Hurby



À l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), le 20 mai 2023, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Hurby Baker, époux de madame Lucie Baron. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Nicolas. Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Pascale Baker (Philippe Lacroix); ses petits-enfants : Arnaud, Thierry, Augustin, Mathias, Alicia, Amélia, Eliana, Olivia, Sophia-Rose, Edouard, Anthony et feu Émile. Il était le frère et le beau-frère de feu Gurthy (feu Jean-Marie Lemay), feu Huguette (Jean-Louis Roberge), Lise (feu Jean Otis), Roger (Hélène Flamand), feu Micheline, Doris (Daniel Boulay), feu Christiane (André Desmarais), feu Marielle (feu Roméo Bouffard), Monique Baron (feu Patrick Béland), Georges Baron (feu Monique Lizotte), Benoît Baron (Claudette Desrochers) et feu Françoise Baron. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille vous accueillera auà compter de 14 h.