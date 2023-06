LESLEY, Gaëtane



À l'Hôpital l'Enfant-Jésus, le 20 mai 2023, à l'âge de 83 ans, est décédée Madame Gaëtane Lesley, épouse de feu Jean-Paul Roy, fille de feu Thérèse Beauregard et feu Raymond Lesley. Elle demeurait à Saint-Nicolas, et plus récemment à Saint-Augustin-de-Desmaures. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Julie (son conjoint Nicolas Savard), Christian (sa conjointe Isabelle Dompierre) et ses trois trésors : Lilia, Paulo et Rosalie; ses frère et sœurs : Gisèle Lesley, feu Luc Lesley (Gisèle Chantal), Odette Lesley et Anne-Marie Lesley; ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Estelle Roy (feu Gérard Drapeau, feu Ronaldo Parent), Victor Roy (Réjeanne Chamberland), feu André Roy (Solange Lafrance), Lise Roy (Marcel Boulet); sa filleule : Sophie Roy; sa grande amie : Gisèle Bélisle (Georges Dubois); ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, ami(e)s, voisins et anciens collègues de travail chez Remax. Merci tout spécial au personnel soignant, médecins, infirmières et préposés des services de neurologie et de soins palliatifs ainsi qu'à la travailleuse sociale de l'hôpital l'Enfant-Jésus, Valérie, pour leur chaleur et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec ou à la Fédération québécoise des Sociétés d'Alzheimer. La famille vous accueillera auà compter de 10 h.