FOURNIER, Rachel Mathieu



À la résidence Auberge Boischatel, le 16 mai 2023, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Rachel Mathieu, épouse de feu monsieur Maurice Fournier. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairele samedi 3 juin 2023 de 13h à 15h et de là au cimetière de Saint-Grégoire-de-Montmorency. Elle laisse dans le deuil outre son fils : Jacques; ses petits-enfants : Marianne (Antoine Laflamme), Guillaume (Marie-Anne Gaudreault) et ses arrière-petits-enfants; ses frères, ses sœurs, son beau-frère et ses belles-sœurs : Denise, Grégoire, Marc (Ginette Barrette), Richard, Nicole (Gaétan Tremblay), Robert, Fernand (Johanne Gagné); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fournier : Annette, Maurice, feu Charles, feu Philippe, Marie-Paule (feu Paul Lecours), Colette (feu Gaston Savard), Thérèse, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.