CORMIER, Mireille



C'est avec regret que nous vous annonçons le décès de madame Mireille Cormier, le 16 mai 2023, à l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec, à l'âge de 76 ans, des suites d'un 3e cancer. Elle était la fille de feu monsieur Henri Cormier et de feu dame Marie-Lucie Lessard. Elle demeurait à Québec, autrefois de Beaupré. Sa famille accueillera parents et amis(es) en présence des cendres àà compter de 14h.Les cendres de madame Cormier seront déposées au columbarium de La Seigneurie. Elle laisse dans le deuil, ses trois filles, Sylvie, ses enfants : Andréanne (Maxime Perreault) et Tommy. Suzanne, ses enfants : Élodie (Maxime Labranche), Pierre-Alexandre (Marie-Louise Tourigny) et Amélie (Alexis Lachance), leur père Jacques Blouin. Annie (Jocelyn Gagné), ses enfants : Ann Sophie (Thomas Desautels), Sarah-Maude (Xavier Bonin) et Laurie-Pier, ainsi que son arrière-petit-fils Loïc et celui encore au chaud qu'elle aurait aimé bercer. Ses frères : feu Yvon et Claude (feu Colette Parent), son filleul Christian, ainsi que de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces. Ses très grandes amies de longues dates Sam Borey K., Diane D. et Monique C. ainsi que plusieurs autres amis (es). Elle tenait à remercier les personnes d'exception qui ont si bien pris soin d'elle dans cette dernière étape de sa vie. Merci à la Dr Céline Jeanmart et tout le personnel des soins palliatifs du CLSC de Limoilou pour leur dévouement, leur support et la qualité des soins prodigués, ainsi qu'au personnel de la pharmacie Lucie Lampron. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec, https://iucpq.qc.ca/fr/fondation/dons