GAGNON FRANCOEUR, Jacqueline



Au Centre d'hébergement Sainte-Anne-de-Beaupré, le 15 mai 2023 à l'âge de 99 ans est décédée madame Jacqueline Gagnon, épouse de feu monsieur Maurice Francoeur. Originaire de Cap-de-la-Madeleine, elle était la fille de feu dame Marie-Anne St-Cyr et de feu monsieur Raoul Gagnon. Elle demeurait à Beaupré. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Michel (Gilberte Labonté), Serge (Johanne Lévesque) et Denise (Pierre Cauchon); ses petits-enfants : Stéphane Francoeur (sa mère Murielle St-Pierre), Karine (Jonathan Pelletier), Nelson (Marie-Noëlle Vaillancourt), Mathieu et Tommy Francoeur (Sandra Fortin) (leur mère Gisèle Bourgeault), Malika Cauchon; ses arrière-petits-enfants : Mathys, Alex, Karolane et Hubert. Elle était la sœur et la belle-sœur de : Gertrude (feu Jean-Léon Masse), feu Paul (Jeannine Lebel) feu Marcel, feu Laurier (feu Jeannine Lagacé), feu Léo (feu Fleur-Ange Bédard), feu Henri (feu Lucie Desrochers), feu Jean-Louis (feu Pauline Clermont), Gérard (feu Yvette Côté); feu Marguerite; de la famille Francoeur : feu Rosaire (feu Simonne Lesieur), Juliette (feu Gilles Paquette), feu Desneiges (feu Jacques Blouin), feu Jeannine (feu Marcel Noël), feu Colette (feu Eddy Lefèvre), Maurissienne (feu Marcel Francoeur), feu Rose (feu Émile Blouin). Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De chaleureux remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel du CHSLD Sainte-Anne-de-Beaupré pour leur accompagnement et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier postal 1, Sainte-Marie (Québec), G6E 3B4 https://www.alzheimerchap.qc.ca/ Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele samedi 3 juin à compter de 12h30.Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial Saint-Louis de Trois-Rivières.