MOREL, Richard



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 13 mai 2023 à l'âge de 69 ans, nous a quittés monsieur Richard Morel. Il était le fils de feu monsieur André Morel et de feu dame Catherine Clouet. Il demeurait à Sainte-Anne-de-Beaupré.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité une heure avant la cérémonie, soit de 13h à 14h.Les cendres seront déposées au cimetière de Sainte-Anne-de-Beaupré sous la direction desIl laisse dans le deuil son frère, ses sœurs, ses beaux-frères et sa belle-sœur: Claudette (Léopold Lessard), Yvon (Lucie Goulet), feu France (Roger Laplante), Myriam ; sa filleule : Mélanie Laplante (Hugues Lachance) ; ses nièces : Danielle Lessard (Daniel Lachance), Marie-Ève Renaud (Frédérick Hannon), Karine Laplante (Éric LeBlanc), Émilie Renaud (Martin Bureau) ; ses petits neveux et nièces : Cléo, Simon, Maxim, Mathieu, Nicolas, Thiery, Thomas, Alex, Jake Oliver, Rosalie et Elyana. Il quitte également ses bons amis de la résidence Sainte-Anne-de-Beaupré et tout particulièrement sa chère amie Lynda ainsi que plusieurs cousins et cousines. La famille souhaite remercier sincèrement le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et plus particulièrement la docteure Myriam Jean Maltais pour toute l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Pour ceux qui le souhaitent, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec, Québec, G1K 5Y9, https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-don