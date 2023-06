MORISSETTE, Marguerite



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 19 mai 2023, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Marguerite Morissette, épouse de feu monsieur Yvon Lepage, fille de feu madame Hélène Morissette et de feu monsieur Omer Morissette. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 10 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil sa soeur Lorraine (feu Joseph-François Crépin); ses belles-sœurs Noëlla Bédard (feu Maurice Morissette) et Louise Simoneau (feu Bernard Morissette), ainsi que ses neveux, nièces, familles et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ceux qu'elle aimait dont son époux Yvon, ses frères Maurice et Bernard, son beau-frère Joseph-François, ainsi que ses parents et des ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC. Site web : www.coeuretavc.ca Des formulaires seront disponibles sur place.