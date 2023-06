LABRIE, Nazaire



Au Centre d'accueil Saint-Joseph, le 12 mai 2023, à l'âge de 97 ans et 5 mois, est décédé, paisiblement et entouré de l'amour des siens, monsieur Nazaire Labrie, époux de feu Ghislaine Bégin. Il était le fils de feu Moïse Labrie et de feu Marie-Louise Dubé. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses enfants : Nicole (Jean-Claude Bisson), feu Ghislain (Danielle Paquet), Louise, Sylvie (feu Gaétan Grondin), Maryse (Jean-Pierre Dubé), Annie (André Garnier), Benoît (Chantal Higgins), Liette (Jean Dallaire) et Nadine; ses petits-enfants : Cindy Labrie (Éric Bussières), David Labrie, Mathieu Labrie (Isabelle Bigaouette), Cathie Guay (Éric Bouchard), Tommy Guay (Marjolaine Pelletier), Steve Guay, Sébastien Grondin (Valérie Leblond), Sabrina Dubé (Mathieu Imbeault), Vanessa Garnier (Marc-André Chabot), Claudia Garnier, Audrey Picotte Labrie (François Lacharité); ses arrière-petits-enfants : Jade, Xavier, Ellie-Pier, Dominic, Philippe, Jérémie, Ariane, Marie-Lou, Alexis, Zachary, Élizabeth, Charles-Édouard et Charles; ses frères et soeurs : feu Louisa (feu Jean-Marie Couture), feu Maurice, feu Robert (feu Thérèse Roberge), feu Madeleine (feu Marcel Després), feu André (feu Anna Brochu), feu Benoît (feu Elmire Giguère), feu Noëlla (feu Paul-Émile Deroy), Gemma (feu Adrien Dubé), Georgette (feu Roger Bégin), feu Georges-Édouard (feu Pauline Grondin), feu Irénée et feu Vital (Huguette Grondin); ses beaux-frères et belles-soeurs de la Famille Bégin: feu Juliette (feu Adrien Martineau), feu Armand (feu Eugénie Carrier), feu Irène (feu Adjutor Brouard), feu Eugène (feu Rita Marotte), feu Roger (Georgette Labrie), Annette (feu Gaston Carrier), feu Marthe, feu Raymond (feu Fleurette Marotte), feu Laurent (Alice Dumont), Aline (feu Raynald Bissonnette), Clément (Anne-Marie Pageau) et Joseph-Henri. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du Centre d'accueil Saint-Joseph pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Leucan. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, auà compter de 13 h.L'inhumation du corps se fera au cimetière de Pintendre le lundi 5 juin, à 11 h. Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le dimanche 4 juin à 15 h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet " voir la cérémonie ".